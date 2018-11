Avengers 4 no sería la última película de Chris Evans como 'Capitán América'

Chris Evans, el actor detrás de Capitán América desde el inicio de UCM , rompió el corazones de muchos al avisar que Avengers 4 sería su última película.



Pero muchas cosas han pasado entonces. Ahora el cineasta Joe Russo ha ha afirmado que todavía no es definitivo que no volvamos a ver a Evans como Capitán América. Esto fue lo que dio a conocer en una entrevista a USA Today.



" Creo que fue más emotivo para él que para nosotros porque aún no ha terminado. Y no explicaré lo que eso significa, pero la audiencia pronto entenderá de qué estoy hablando", señaló.



A estas alturas se desconoce si Evans seguirá como Capitán América o es que tendrá un reemplazo tras abandonar la trama. Fue Frank Grillo, quien ha dado vida al villano Crossbones (Brock Rumlow), quien reveló que Marvel viene buscando entre posibles sustitutos en actores afroamericanos y mujeres.