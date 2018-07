Una nueva teoría ha salido a la luz, luego del estreno de " Ant-Man and the Wasp ". Las escenas post-créditos han creado una situación incómoda para Scot Lang (Ant-Man) y solo Capitana Marvel será capaz de solucionarlo todo.

Cuidado, la nota contiene spoilers del Universo Cinematográfico de Marvel , recomendamos ver las películas para estar al tanto de la situación.

Aquellos que han visto " Ant-Man and the Wasp " sabrán que el héroe ha quedado atrapado en el Reino Cuántico , ya que no pudo ser extraído porque sus compañeros desaparecieron por el Guantelete del Infinito .

El medio especializado Screen Rant ha compartido un punto de vista curioso. "En los cómics, el Capitán Marvel no es ajeno al Reino Cuántico", se puede leer. "La versión original del héroe, el Capitán Mar-Vell, afirmó haber encontrado un pliegue en el tiempo y el espacio que le permitió ser transportado al mundo moderno".



Avengers 4 nacería desde la idea que Capitán Marvel es un viajero del tiempo, como se narra en los cómics. Además de habitar una dimensión diferente a la nuestra. En la siguiente película " Capitana Marve l " se mostrarán escenas del pasado del mundo de Marvel , cuando Nick Fury recién se unía al equipo de S.H.I.E.L.D. .

