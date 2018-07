Parece que imposible contener los ' spoilers ' de Tom Holland . Luego concluida la película ' Avengers: Infinity War ' y ' Ant-Mand and the Wasp ', los actores volvieron a las entrevistas, en las que se reveló información que puede ser crucial para el desarrollo de ' Avengers 4 '.

Cuidado, la nota contiene información de las recientes películas de Marvel . Recomendamos ver las diferentes producciones del Universo Cinematográfico de la empresa antes de seguir leyendo.

Tom Holland y Benedict Cumberbatch ofrecieron una entrevista al medio Access sobre su experiencia de grabar " Infinity War ". Pero el actor que le da vida a Spider-Man dijo algo que no debía. Aquellos que han visto la película de la guerra contra Thanos sabe que ellos dos quedaron eliminados por el Guantelete del Infinito, pero estarían de regreso para Avengers 4 .

"Él tiene las líneas más complicadas. Debe hablar demasiado sobre el Reino Cuántico (Quantum Realm). Yo sólo tengo que decir cosas como ¡Sí, hombre, es increíble!. Lo mío es fácil, pero lo suyo es más complicado." , comentó el actor de Spider-Man .

Tom Holland se refería al Reino Cuántico , aquel en el que Ant-Man quedó atrapado al final de ' Ant-Man and the Wasp '. Recordemos que Doctor Strange hasta el momento no ha conocido ni comentado acerca de esta dimensión en ninguna otra producción de Marvel .



Así que de aquí se disparan las teorías. Algunos fans opinan que los héroes eliminados realmente estarían en esa dimensión y no totalmente muertos. Otros se aferran más a la realidad y adelantan que si Tom Holland y Benedict Cumberbatch mantienen conversaciones en ' Avengers 4 ' deberían revivir de alguna forma.



Por el momento, Marvel no ha confirmado nada y quizás guarde sus secretos hasta el estreno. Los rumores apuntan a que Ant-Man está atrapado ahí para explorar el tema de los viajes en el tiempo.