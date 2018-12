Avengers 4 está más cerca de lo que parece, debido a que el primer tráiler oficial está próximamente a ser lanzando en redes sociales por Marvel Studios. Recordemos que el avance subtitulado al español se esperaba después de Capitana Marvel. No obstante, las cosas se complicaron debido a la coyuntura en Estados Unidos: falleció el ex presidente George H. W. Bush.



Así que si no fue el 5 de diciembre, ¿cuándo será el estreno del tráiler de Avengers 4 ? Pues te traemos buenas noticias. Según el especialista DanielPRK, las imágenes llegarán el viernes 7 de diciembre. Allí se conocerá parte de la trama que viene después de 'Infinity War '.



Recordemos que Thanos ha dejado todo en suspenso con sus chasquido. La mitad de la vida del universo ha quedado desaparecida, así que los Vengadores sobrevivientes tendrán que reunirse para encontrar una solución en Avengers 4.

¿Dónde ver el primer tráiler oficial de Avengers 4?

El avance oficial se verá a través de YouTube, la misma cuenta oficial de Marvel Studios publicará en solo horas el tráiler, al igual que como hizo con Capitana Marvel. No obstante, este llegará vía streaming en ingles. Deberás esperar unos minutos para verlo en tu idioma.

¿Dónde ver el primer tráiler de Avengers 4 SUBTITULADO AL ESPAÑOL?

Avengers 4 también llegará subtitulado al español. La cuenta oficial de YouTube de Fandango siempre resube los tráilers en español de las películas que se estrenarán en todo el continente americano, atento a sus redes sociales. Te compartimos el avance de Capitana Marvel en español para que visites el canal.

Avengers 4 | Fecha y hora del estreno del tráiler de Marvel Studios

Ahora sabes que las filtraciones indican que llegarán las imágenes el 7 de diciembre, pero la hora estimada es de las 9:00 a.m. Aunque algunos ya comentan que llegará a Perú a las 11:00 a.m. del viernes respectivo. Recordemos que la heroína estrenó su avance cerca de las 9 de la noche.

¿Qué personajes se verán en Avengers 4?

Aunque todavía no se conoce la trama, se sabe que estos son los actores confirmados para el reparto. No se descarta que Marvel Studios haya ocultado algunos nombres para evitar SPOILERS de Avengers 4.



Robert Downey Jr. - Tony Stark / Iron Man

Chris Evans - Steve Rogers / Capitán América

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff / Viuda Negra

Chris Hemsworth -Thor

Mark Ruffalo - Bruce Banner / Hulk

Don Cheadle - Rhodey Rhodes / Máquina de Guerra

Danai Gurira - Okoye

Bradley Cooper - Rocket

Josh Brolin - Thanos

Karen Gillan - Nebula

Winston Duke - M’Baku

Jeremy Renner - Clint Barton / Hawkeye / Ronin

Paul Rudd - Scott Lang / Ant-Man

Evangeline Lilly - Hope van Dyne / The Wasp

Michael Douglas - Hank Pym

Jon Favreau - Happy Hogan

Tessa Thompson - Valkyrie

Fecha de estreno oficial de Avengers 4 en Perú

El 25 de abril del 2019 llegará la esperada película de super héroes a los cines de Perú. El 26 del mismo mes se verá en Estados Unidos y en gran parte del mundo. La fecha de estreno de Perú siempre cae un día antes que el país del norte.



Por lo pronto, la trama, como se comentaba antes, es incierta. Pero se sabe que los héroes buscarán alguna forma de viajar al pasado en Avengers 4. El Universo Cuántico sería la solución al caso, y para esto necesitarán la ayuda Ant-Man y los científicos que se han presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por supuesto, Capitana Marvel también aparecerá de alguna forma y será quien logre vencer a Thanos y restaurar la normalidad en el universo.