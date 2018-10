¡Avengers 4 a la vista! El primer tráiler se presentaría en noviembre

Millones esperan el 2019 para ver de una vez Avengers 4 , la secuela de Avengers: Infinity War , para saber cómo Marvel continuará la trama luego del fatídico chasquido de Thanos. El estreno está programado para el 3 de mayo, por lo que en los próximos meses tendríamos que ver el primer avance.



Lo cierto es que aún hay mucho secretismo respecto al tráiler de Avengers 4. Si Marvel Studios aún no revela el título original, resulta lógico pensar que aún está lejos el lanzamiento de las primeras imágenes.



No obstante, hay rumores que apuntan a que el tráiler de Avengers 4 está en DMR (Digital Media Remastering), un proceso para poder proyectarlo en IMAX. Se baraja que la fecha de lanzamiento sería en noviembre, aunque no esté confirmado.



Mientras más avanza el tiempo, las redes sociales de colman de nuevas teorías sobre Avengers 4. Incluso, se ha hablado de las primeras imágenes del tráiler, pero aún esta información solo está basada en teorías hechas por los fans más imaginativos.