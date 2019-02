Estamos en las etapas finales del juego final, y eso esAvengers: Endgame. Sabemos por el Doctor Strange que solo hay una manera de que los Vengadores salgan en la cima, y ​​para que eso suceda, todas las muertes y sacrificios que hemos presenciado en la Guerra del Infinito tuvieron que ser necesarios.



En Avengers 4 , es muy probable que tengan que enfrentar al titán loco una y otra vez, pero Thanos podría no ser el verdadero villano de la película. O, mejor dicho, si bien Thanos es el mejor villano que ha visto el Universo Cinematográfico de Marvel y probablemente también seguirá brillando en la próxima película, hay una amenaza mucho más importante que se avecina. Hemos visto todo tipo de teorías tratando de explicar quién podría ser esa amenaza real , pero el más nuevo es bastante interesante, ya que sugiere que el verdadero peligro se ha escondido a simple vista delante de nuestros ojos.

Thanos hizo algo notable en la Guerra del Infinito. Reunió todas las piedras infinitas en un lugar y las usó para hacer el mal o bien, dependiendo de quién esté contando la historia. Él es el héroe en su propia mente, asegurándose de que el universo tenga posibilidades de sobrevivir eliminando a la mitad de su población para que la mitad restante no se quede sin recursos.



Logró algo que ningún otro personaje podía hacer antes, y eso es en lo que se centra Redditor ' ankitm1' en su nueva teoría. No está diezmando la vida en todo el universo conocido; está reuniendo todas las piedras infinitas en un solo lugar, pero todavía tiene todas las piedras. Cualquier persona con conocimiento de ese hecho podría intentar quitárselas y gobernar el universo. Así que la verdadera amenaza de Avengers: Endgame podría ser las piedras infinitas, según el Redditor, y el hecho de que ya no están dispersas. Si los Vengadores vencen a Thanos, y seguramente lo harán en el Juego Final.



Las piedras necesitarán separarse y manejarse. Y tal vez cada piedra obtendrá un nuevo maestro:



" La solución a esto se dio a entender brevemente en la Guerra del Infinito en la conversación entre Banner y Visión. Donde Banner llamó a la Visión 'mucho más que la piedra'. Era como si la Visión fuera una interfaz entre el poder de las piedras y la humanidad, donde aprendía constantemente más y más y pensaba racionalmente en lugar de dejar que la piedra decidiera. Es como si él también tuviera un alma.



Ademas, Si la piedra mental puede sobrevivir de esta manera, también pueden hacerlo otras piedras. El único Vengador con el poder de hacer esto será Visión. O tal vez alguien con la piedra del alma que asigna un alma a cada piedra, y luego las esparce de nuevo. Pero la forma en que se ha introducido y se le ha dado importancia a la Visión, siento que será la Visión hacerlo. Han pasado mucho tiempo con él y su unión con la piedra de la Mente desde la Era de Ultrón . Tal vez lo haga con el guante o sin él. Él ordenará que el poder sensible dentro de las piedras vaya con un alma, y ​​luego las piedras ya no son solo eso, sino identidades vivas. "



Marvel ha hecho un cambio sutil en su arma este año para confirmar que Loki estaba bajo el hechizo. of the Mind Stone en la primera película de Los Vengadores y Redditor señala que Loki, a diferencia de Vision, no era necesariamente el mejor guardián de la piedra. Perdió el control y todos sabemos lo que siguió. También les recordaré que Thor fue el factor decisivo para la creación de Vision en la era de Ultron.después de haberse dado cuenta a su manera que la piedra mental requiere un ser sensible capaz de controlar su poder. El Redditor continuó diciendo que quizás la piedra del alma llegue a Adam Warlock y establezca la siguiente fase del MCU. Por supuesto, hay un precedente en los cómics, aunque no está claro si Marvel seguirá las intrigas de los cómics en el futuro.