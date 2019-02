'Avengers: Endgame' | Chris Pratt admite que Star-Lord realmente se equivocó en 'Infinity War'

Luego de que Thanos eliminara a la mitad del universo en Avengers : Infinity War , los fanáticos no centraron su ira al supervillano. En su lugar, se dirigieron en Star-Lord, cuyas acciones impulsivas llevaron a Thanos a mantener el guantelete del infinito, que finalmente utilizo para hacer realidad sus sueños genocidas. Si, el estado emocional de Peter Quill después de la muerte de su amada era comprensible, pero no mantuvo su respuesta bajo control, y eso no la salvo ni evito que Peter Parker, y millones de personas mas, se convirtieran en polvo. Esto llevo a los fans indignados a llenar de quejas la cuenta de Instagram del actor para expresar su disgusto con el Guardián.



En ese momento, Pratt no manejaba las cosas de la manera mas diplomática. El opto por defender su carácter por comportarse de una manera humana, a diferencia de Thanos, ” Creo que si lo hicimos a un centenar de veces, no cambiaría nada”. Eso no reunir a la gente a Star-Lord lado de, y Pratt ahora le comento a Digital Spy que esta de acuerdo en que Star-Lord hizo las cosas mal:



" Creo que es totalmente cierto, y personalmente siento lo mismo que todos los demás con respecto a Star-Lord. Pero se las cosas, ok? Y siento que la audiencia se va a sorprender cuando salga la próxima película ".



Naturalmente, Pratt respondió esta pregunta mientras promocionaba Lego Movie 2 e incluso su coprotagonista, Elizabeth Banks, quería saber si Star-Lord haría algún acto de redención que podría inspirar el "perdón" de los fanáticos. Pratt no puede revelar mucho porque él ha jurado guardar secreto, así que simplemente dijo : "Ni siquiera sé". Sin embargo, agregó que incluso si Star-Lord se mantiene en la lista de odiados, está bien porqueAvengers : Endgame "es una experiencia para los fanáticos que nunca volverán a ser igualados".



Viendo el lado positivo al asunto, algunos fans creen que si Star-Lord le hubiese quitado el guantelete a Thanos, igual el destino del universo estaría condenado a ser eliminado ya que Dr. Strange aseguro que de 14 millones de posibilidades solo en 1 podían ganar. Así que de todas maneras, el Titan Loco iba lograr su cometido.