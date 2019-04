Avengers: Endgame | Los hermanos Russo revelan que algunas teorías de los fans se han acercado a la trama

Las últimas

[{"id":111614,"title":"Col\u00f3n venci\u00f3 de local 2-0 a Deportivo Municipal y lo despidi\u00f3 en primera ronda de la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/municipal-vs-colon-vivo-copa-sudamericana-cementerio-elefantes-minuto-via-directv-sports-minuto-minuto-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-peru-argentina-nnda-nnrt-111614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb69746afad2.jpeg"},{"id":111558,"title":"Manchester City vs Tottenham: gu\u00eda de TV y horarios en el mundo del duelo por Champions League | Cuartos de final","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/manchester-city-vs-tottenham-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-transmision-gratis-online-vuelta-cuartos-final-champions-league-2019-etihad-stadium-111558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6962534546.jpeg"},{"id":111690,"title":"'Avengers: Endgame': \u00a1entradas para el estreno llegan hasta los 50 mil soles!","categoria":"Depor Play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/avengers-endgame-entradas-estreno-llegan-50-mil-soles-marvel-studios-facebook-nnda-nnrt-111690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6952c85aff.png"},{"id":111643,"title":"Avengers: Endgame | Directores de los Vengadores piden no compartir spoilers en un comunicado p\u00fablico","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-piden-compartir-spoilers-mediante-emotiva-carta-111643","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb643c3204d3.jpeg"},{"id":111580,"title":"Manchester City vs Tottenham: partidazo por la vuelta de cuartos de Champions League | FOX Sports","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/manchester-city-vs-tottenham-vivo-fox-sports-champions-league-2019-cuartos-final-movistar-online-directv-sports-nndc-111580","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb694b832716.jpeg"},{"id":111689,"title":"Puso en suspenso su continuidad: Egidio Ar\u00e9valo Rios amenaz\u00f3 con irse de Municipal tras derrota en Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/deportivo-municipal-egidio-arevalo-rios-amenazo-irse-siente-gusto-111689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb69392b5867.jpeg"},{"id":111466,"title":"La Equidad elimin\u00f3 en penales a Independiente de Paraguay y avanz\u00f3 de ronda de la Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/equidad-vs-independiente-paraguay-vivo-directv-sports-primera-ronda-vuelta-directo-rcn-copa-sudamericana-2019-online-campin-nndc-111466","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6906f0ca87.jpeg"},{"id":111496,"title":"Tiro de gracia: Municipal perdi\u00f3 2-0 con Col\u00f3n de Santa Fe y qued\u00f3 eliminado de la Copa Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/deportivo-municipal-vs-colon-santa-fe-vivo-gratis-online-directo-ver-directv-juegan-copa-sudamericana-111496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb68ec16af51.jpeg"},{"id":111552,"title":"Horarios y gu\u00eda de TV del Liverpool vs Porto: se miden por el pase a 'semis' de Champions League | EN VIVO","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-porto-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-2-directo-gratis-partido-vuelta-cuartos-final-champions-league-2019-do-dragao-111552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb68fabe3e5c.jpeg"},{"id":111593,"title":"Liverpool vs Porto v\u00eda ESPN 2: partidazo por el pase a semifinales de Champions League 2019","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-porto-vivo-espn-2-directo-bein-sports-online-champions-league-2019-cuartos-final-nndc-111593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb65f6844ebd.jpeg"},{"id":111686,"title":"Municipal vs. Col\u00f3n de Santa Fe: Tom\u00e1s Sandoval anot\u00f3 doblete en choque por la Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/municipal-vs-colon-santa-fe-tomas-sandoval-anoto-doblete-choque-copa-sudamericana-111686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6857c72fea.jpeg"},{"id":111688,"title":"\u00a1Alerta 'Roja'! Rueda reconoci\u00f3 que podr\u00eda dejar direcci\u00f3n t\u00e9cnica de Chile","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/seleccion-chile-reinaldo-rueda-reconocio-dejar-direccion-tecnica-roja-111688","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb689b6ab206.jpeg"},{"id":111578,"title":"\u00a1Avengers: Endgame lanza sus emojis! Te contamos c\u00f3mo utilizarlos en Twitter","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-twitter-cuenta-emojis-vengadores-usarlos-avengers-4-marvel-cine-111578","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb60f3be80f4.jpeg"},{"id":111687,"title":"Porto vs. Liverpool EN VIVO: Hora, fecha y canal para ver los cuartos de final de la Champions League","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/porto-vs-liverpool-vivo-hora-fecha-canal-ver-cuartos-final-champions-league-directo-duelo-vuelta-streaming-estadio-do-dragao-via-espn-2-movistar-liga-campeones-nnda-nnrt-111687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb686aa99d29.jpeg"},{"id":111662,"title":"River Plate vs. Argentino de Merlo: se miden por primera ronda de la Copa Argentina 2019","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-argentino-merlo-vivo-directo-online-tyc-sports-primera-ronda-copa-argentina-2019-nndc-111662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb685e5e15dc.jpeg"},{"id":111685,"title":"\u00bfTe los vas a perder? Depor te trae p\u00f3sters de Ronaldo, Messi, entre otros 'bravos' de la Champions League","categoria":"Tribuna","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/tribuna","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/tribuna\/depor-trae-posters-cristiano-ronaldo-lionel-messi-otros-bravos-champions-league-111685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb684f28267d.jpeg"},{"id":111684,"title":"Deportivo Municipal vs. Colon: Tom\u00e1s Sandoval abri\u00f3 el marcador en el choque por la Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/deportivo-municipal-vs-colon-tomas-sandoval-abrio-marcador-choque-copa-sudamericana-111684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb67fd6264cc.jpeg"},{"id":111329,"title":"Dragon Ball Super lanzar\u00e1 su propia linea de ropa inspirada en personajes femeninos de anime","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anuncio-linea-ropa-inspirada-bulma-chi-chi-111329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb39e265e23b.jpeg"},{"id":111683,"title":"Elegancia pura: V\u00edctor Rivera fue comparado con Maradona por periodistas argentinos en el Col\u00f3n vs. Municipal [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/municipal-vs-colon-santa-fe-victor-rivera-comparado-diego-maradona-periodistas-argentinos-video-111683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb67eda68c7c.jpeg"},{"id":111680,"title":"\u00bfSe queda tras la eliminaci\u00f3n? Esto dijo el presidente de Juventus por la continuidad de Allegri","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-eliminado-champions-presidente-hablo-continuidad-allegri-tecnico-111680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb67d4a6db13.jpeg"},{"id":111677,"title":"Despej\u00f3 dudas: Jos\u00e9 Carvallo respondi\u00f3 a hinchas de Alianza Lima por supuesta burla [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-jose-carvallo-respondio-hinchas-alianza-lima-supuesta-burla-video-111677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb67231945d2.jpeg"},{"id":111681,"title":"Quieren hacer 'negociazo' con \u00e9l: Mauro Icardi y los cracks que fichar\u00eda el Inter de Mil\u00e1n con su venta","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2019-mauro-icardi-cracks-ficharia-inter-milan-venta-italia-espana-111681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb67b6be231f.jpeg"},{"id":111682,"title":"Avengers: Endgame | Los hermanos Russo revelan que algunas teor\u00edas de los fans se han acercado a la trama","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-revelan-teorias-fans-han-acercado-trama-111682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb5ef28eebab.jpeg"},{"id":111574,"title":"Avengers: Endgame | Disney a la alta en la bolsa con el anuncio oficial de su plataforma de streaming","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-disney-dispara-bolsa-gracias-sistema-stream-111574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb60a460e158.jpeg"},{"id":111679,"title":"Tras el esc\u00e1ndalo del 4-1 en contra: jugadores de Argentina Sub 17 explicaron el porqu\u00e9 del resultado ante Ecuador","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-sub-17-jugadores-argentina-explicaron-resultado-ecuador-111679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb406465cd90.jpeg"}]