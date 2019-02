'Avengers: Endgame' | Thanos perdería la vida con esta monstruosa arma diseñada por Iron Man [FOTOS]

Marvel Studios tiene mucho por hacer para que la trama sea resuelta en Avengers: Endgame. El 25 de abril se revelará cuál será el contraataque de los Vengadores hacia Thanos, quien acabó con la mitad de la vida en el universo, algo que vimos en Infinity War. Un acercamiento a la futura trama la podemos hallar en los juguetes oficiales de la cinta.



Las redes sociales han vuelto a proporcionarnos datos, detalles y spoilers de Avengers: Endgame gracias a unas filtraciones de productos oficiales de la película de Marvel. En esta nueva filtración, , los usuarios han reportado en las redes sociales las primeras figuras que muestran la nueva armadura que usaran los Vengadores en su lucha frente a Thanos, así como la reaparición de algunos de ellos.



Al parecer, por un “error involuntario”, un juguete de Lego habría dado a conocer cuál sería el arma que pondrá fin a este enfrentamiento: sería nada menos que una armadura de 'Industrias Stark', en particular la Hulkbuster que conocimos en “Avengers: Age Of Ultron” y que también pudimos apreciar en “Infinity War”, la cual tiene ciertas mejoras además de un cambio de color. Pero eso no es todo, ya que junto a la armadura, hay dos figuras que corresponden a Ant-Man y War Machine.



Hasta el momento, ninguna de estas filtraciones han sido confirmadas por Marvel, pero aún así, todo parece indicar que Ant-Man utilizará la tecnología de crecimiento de los objetos de Hank Pym para crear una armadura colosal que derrote al malvado Thanos.