Avengers Endgame: ¿quién es Ivan y qué significa para Black Widow?

Las últimas

[{"id":113239,"title":"\u00a1Sin querer queriendo! Emmanuel Mas firm\u00f3 el gol del triunfo de Boca contra Godoy Cruz [VIDEO]","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-godoy-cruz-ver-gol-emmanuel-triunfo-2-1-xeneizes-copa-superliga-argentina-2019-video-113239","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc64d133ac67.jpeg"},{"id":113238,"title":"\u00a1A prender los motores! El Premio Presidente de la Rep\u00fablica se realizar\u00e1 a inicios de mayo en Chilca y Asia","categoria":"Fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/automovilismo-premio-presidente-republica-realizara-inicios-mayo-chilca-asia-113238","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc64d7729727.jpeg"},{"id":111265,"title":"Game of Thrones ONLINE en HBO: \u00bfd\u00f3nde y c\u00f3mo ver todos los episodios de temporada 8 de GOT?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-online-hbo-ver-episodios-temporada-8-got-juego-tronos-online-hbo-go-now-ver-gratis-lista-episodios-hora-canal-nnda-nnlt-111265","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbde3b9d0ad3.jpeg"},{"id":113149,"title":"Game of Thrones 8x03 EN VIVO ONLINE: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde ver el nuevo episodio 3 de la temporada 8 de GOT?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-8x03-vivo-online-ver-nuevo-episodio-3-temporada-8-got-nnda-nnlt-113149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5b25b6734a.jpeg"},{"id":113179,"title":"Dragon Ball Super | La explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 Majin Buu es inmune a la magia de Moro en el manga de Toyotaro","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-majin-buu-pierde-energia-magia-moro-manga-mexico-dbs-113179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f5ccb2719.jpeg"},{"id":113171,"title":"Avengers: Endgame | El significado a este extra\u00f1o ruido que hace de \"escena\" postcr\u00e9ditos en los Vengadores","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-significado-extrano-ruido-escena-postcreditos-vengadores-113171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e5a97cb7e.jpeg"},{"id":113237,"title":"Dragon Ball Super | Los planes de Moro y Freezer \u00bfest\u00e1n conectados?","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-planes-moro-freezer-conectados-113237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc6480c6b8e7.jpeg"},{"id":113234,"title":"\u00a1Una jugada de Play Station! El ag\u00f3nico gol de Godoy Cruz para empatar 1-1 contra Boca [VIDEO]","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-godoy-cruz-vivo-gol-miguel-merentiel-empate-1-1-xeneizes-copa-superliga-argentina-video-113234","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc64758a134e.jpeg"},{"id":113235,"title":"Visita felina: un gato se meti\u00f3 en el gramado de Matute durante el Alianza Lima vs. San Mart\u00edn [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-san-martin-vivo-gato-metio-gramado-matute-video-113235","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc648254a78c.jpeg"},{"id":113233,"title":"Kevin Quevedo casi marca un gol y Diego Penny se convierte en figura [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-san-martin-vivo-kevin-quevedo-marca-gol-diego-penny-convierte-figura-video-113233","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc6467a3cdd8.jpeg"},{"id":113236,"title":"\u00a1Gr\u00edtalo aliancista! Joazhi\u00f1o Arro\u00e9 anot\u00f3 gol tras asistencia perfecta de Kevin Quevedo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-san-martin-joazhino-arroe-anoto-gol-asistencia-perfecta-kevin-quevedo-video-113236","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc6479064bb5.jpeg"},{"id":113165,"title":"Tabla de posiciones de la Liga 1: as\u00ed se movi\u00f3 mientras se jug\u00f3 la Fecha 11 del Torneo Apertura","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-mueve-juega-fecha-11-torneo-apertura-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-113165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5dabdeb81c.jpeg"},{"id":113002,"title":"Tabla de Posiciones EN VIVO: as\u00ed se ubican los equipos al cierre de la Fecha 11 de la Liga 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-vivo-directo-ubican-equipos-fecha-11-liga-1-113002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/27\/5cc4d3c9ee2ba.jpeg"},{"id":113194,"title":"Raptors vs. Sixers: sigue el segundo juego de semifinales de los playoffs de la NBA desde Toronto","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/raptors-vs-sixers-vivo-directo-live-online-streaming-tv-via-tnt-sports-segundo-juego-semifinales-playoffs-nba-toronto-nndc-113194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc649012062c.jpeg"},{"id":113231,"title":"El bal\u00f3n se pase\u00f3 por el \u00e1rea de San Mart\u00edn y Mauricio Affonso no pudo anotar [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-san-martin-balon-paseo-area-mauricio-affonso-pudo-anotar-video-113231","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc643ade8579.jpeg"},{"id":113223,"title":"\u00a1Como se te extra\u00f1a, Benzema! La nefasta cifra de minutos sin marcar del Real Madrid sin su '9'","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-benzema-nefasta-cifra-minutos-marcar-merengues-ausencia-frances-113223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc63a28e9123.jpeg"},{"id":113229,"title":"\"Avengers: Endgame\": Gwyneth Paltrow felicita a todo el equipo del Universo Marvel en Instagram","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/avengers-endgame-gwyneth-paltrow-felicita-equipo-universo-marvel-instagram-nndc-113229","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc6415a4816d.png"},{"id":113230,"title":"Avengers Endgame: \u00bfqui\u00e9n es Ivan y qu\u00e9 significa para Black Widow?","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ivan-significa-black-widow-natasha-romanoff-avengers-4-nnda-nnlt-113230","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc6419713990.jpeg"},{"id":113228,"title":"Pelean por la punta: estos son los pr\u00f3ximos duelos de Binacional, Cristal y Universitario por el Torneo Apertura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/liga-1-son-proximos-duelos-binacional-sporting-cristal-universitario-torneo-apertura-113228","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc63f81caabd.jpeg"},{"id":113227,"title":"'Pepe' Soto fue a Matute para espiar a Alianza Lima pensando en el choque en Trujillo","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-san-martin-pepe-soto-matute-espiar-intimos-113227","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/11\/28\/5bfe9d41e7eba.jpeg"},{"id":113185,"title":"Dragon Ball Super | El oscuro secreto de los Dioses de la Destrucci\u00f3n para mantenerse con vida","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dioses-destruccion-guardan-secreto-sobrevivencia-113185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5fcd081909.jpeg"},{"id":113166,"title":"Avengers: Endgame | Los Vengadores recaudaron toda esta millonada en sus primeros d\u00edas de estreno","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-millonada-recaudada-vengadores-primer-semana-estreno-mcu-ucm-cine-estreno-marvel-113166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e06a56e87.jpeg"},{"id":113225,"title":"\u00a1Y un d\u00eda volvi\u00f3! Cristian Pav\u00f3n marc\u00f3 el 1-0 de Boca Juniors contra Godoy Cruz en Malvinas [VIDEO]","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-godoy-cruz-vivo-ver-gol-cristian-pavon-1-0-xeneizes-copa-superliga-argentina-2019-video-113225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc63ba48ecf0.jpeg"},{"id":113224,"title":"Diego Penny le neg\u00f3 gol a Felipe Rodriguez con espectacular atajada [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-san-martin-diego-penny-le-nego-gol-felipe-rodriguez-espectacular-atajada-video-113224","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc638bf8988a.jpeg"},{"id":113098,"title":"Alianza Lima gan\u00f3 1-0 a San Mart\u00edn en Matute y volvi\u00f3 a la 'vida' despu\u00e9s de 50 d\u00edas [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universidad-san-martin-vivo-online-via-golperu-ver-gratis-fecha-11-torneo-apertura-liga-1-113098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc637f87626a.jpeg"}]