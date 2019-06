Avengers: Endgame | Robert Downey Jr. alienta al reestreno para destronar a Avatar en taquilla

Las últimas

[{"id":121357,"title":"Los futbolistas de Per\u00fa y Uruguay que no jugaron ni un solo minuto en lo que va de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-futbolistas-jugaron-minuto-copa-america-fotos-121357","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13efb7e18af.jpeg"},{"id":121334,"title":"\u00a1Conectados desde Porto Alegre! Brasil vs Paraguay EN VIVO v\u00eda Directv: juegan por pase a semis de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-paraguay-vivo-directo-ver-transmision-online-via-tigo-directv-sports-tyc-sports-tv-publica-america-television-hora-fecha-canal-duelo-cuartos-final-copa-america-2019-121334","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13dfdee9b7b.jpeg"},{"id":121348,"title":"\u00bfC\u00e1bala o maldici\u00f3n? Messi y compa\u00f1\u00eda recibieron camisetas personalizadas de Fluminense [FOTOS y VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-jugadores-albiceleste-recibieron-camisetas-fluminense-personalizadas-nndc-121348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e4e902090.jpeg"},{"id":121343,"title":"Se le acaba el cr\u00e9dito: Gabriel Jes\u00fas espera romper mega racha negativa ante Paraguay en cuartos de final Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-paraguay-gabriel-jesus-mega-racha-negativa-espera-romper-guaranies-cuartos-final-copa-america-2019-121343","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13ede544201.jpeg"},{"id":121354,"title":"FIFA 19 | Yordy Reyna aparece en el Equipo de la Semana (TOTW) de Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-yordy-reyna-aparece-equipo-semana-totw-ultimate-team-121354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13edb00aba6.jpeg"},{"id":121349,"title":"Se 'regala' a Juventus: Matthijs de Ligt derroch\u00f3 elogios hacia Cristiano Ronaldo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/matthijs-ligt-juventus-crack-ajax-derrocho-elogios-cristiano-ronaldo-121349","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13eb1f41f9a.jpeg"},{"id":121350,"title":"Con cara de pocos amigos: el inesperado 'dardo' de Marcelo a Eden Hazard","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-inesperado-dardo-marcelo-eden-hazard-121350","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13eb04adf9f.jpeg"},{"id":121346,"title":"\u00a1Es OFICIAL y por m\u00e1s de 120 'kilos'! Joao F\u00e9lix ser\u00e1 nuevo jugador del Atl\u00e9tico de Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/joao-felix-atletico-madrid-confirman-fichaje-portugues-club-colchonero-126-millones-euros-benfica-fichajes-2019-121346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e509b172b.jpeg"},{"id":121352,"title":"Facebook, Instagram y WhatsApp tienen estas diferencias sobre el uso de las \"historias\"","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-instagram-whatsapp-diferencias-historias-aplicaciones-121352","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e90ccbc5f.jpeg"},{"id":121347,"title":"Los jugadores de la Selecci\u00f3n Peruana que podr\u00edan cambiar de club tras la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-jugadores-seleccion-peruana-cambiar-club-copa-america-fotos-121347","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e76e2d008.jpeg"},{"id":121183,"title":"Per\u00fa vs Croacia: juegan en la primera fecha del Grupo A de la Copa Challenger","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/voley-peru-vs-croacia-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-juegan-debut-bicolor-copa-challenger-2019-121183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/25\/5d12a008872ce.jpeg"},{"id":121345,"title":"PS Plus ofrece PES 2019 gratis para PS4 en el mes de julio","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps4-pes-2019-gratis-playstation-plus-mes-julio-121345","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13ddc83738d.jpeg"},{"id":121337,"title":"Edison Flores: \"Nunca he sido un titular indiscutible en la Selecci\u00f3n Peruana\" [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-edison-flores-le-tiro-favoritismo-celeste-cuartos-final-nndc-121337","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13dc8ca9f68.jpeg"},{"id":121161,"title":"Con Pizarro y Guerrero: la \u00faltima alineaci\u00f3n de Per\u00fa que venci\u00f3 a Uruguay en la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-uruguay-once-bicolor-le-gano-celeste-copa-america-fotos-121161","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/25\/5d126594e71ee.jpeg"},{"id":121344,"title":"Spider-Man: Far From Home | Actor revel\u00f3 que Hombre Ara\u00f1a del UCM iba a aparecer en 'Into the Spider-Verse'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-actor-revelo-spider-man-ucm-iba-aparecer-into-the-spider-verse-far-from-home-spiderman-hombre-arana-lejos-casa-121344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e3d222c97.jpeg"},{"id":121316,"title":"Vigentes: los sobrevivientes del \u00faltimo Brasil vs. Paraguay por la Copa Am\u00e9rica de hace cuatro a\u00f1os [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-vs-paraguay-copa-america-2019-sobreviven-choque-torneo-cuatro-anos-fotos-nndc-121316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c20dc54f2.jpeg"},{"id":121274,"title":"Con Carrillo y Flores: la posible alineaci\u00f3n de Per\u00fa para enfrentar a Uruguay [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-uruguay-andre-carrillo-once-ricardo-gareca-enfrentar-charruas-fotos-121274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d139ee5873b5.jpeg"},{"id":121340,"title":"Uruguay no es favorito ante Per\u00fa: as\u00ed informa la prensa 'charrua' antes del duelo por Copa Am\u00e9rica [FOTOS Y VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-informa-prensa-charrua-duelo-peru-copa-america-fotos-video-121340","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d421b78dd.jpeg"},{"id":121342,"title":"Un compa\u00f1ero suyo: Real Madrid podr\u00eda cerrar con otro jugador del Lyon en el mercado","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-ndombele-oferta-70-millones-mercado-fichajes-espana-121342","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e219ecc9a.png"},{"id":121338,"title":"La historia que no sab\u00edas: el d\u00eda que Uruguay fue campe\u00f3n de la Copa Am\u00e9rica con dos goles de Bengoechea","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-dia-pablo-bengoechea-le-dio-gol-titulo-copa-america-charruas-dpm-121338","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13dff0e4c21.jpeg"},{"id":121336,"title":"Hazard 'descuadra' a Florentino: as\u00ed queda la escala salarial del Real Madrid tras los \u00faltimos fichajes","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-queda-escala-salarial-club-fichajes-hazard-mendy-jovic-121336","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e21791f30.jpeg"},{"id":121339,"title":"La duda de Ricardo Gareca: \u00bfLuis Abram o Anderson Santamar\u00eda?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-uruguay-luis-abram-anderson-santamaria-duda-ricardo-gareca-copa-america-121339","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13e040db8c7.jpeg"},{"id":121332,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: el consejo de Diego Penny para Pedro Gallese antes de enfrentar a Uruguay","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-consejo-diego-penny-pedro-gallese-jugar-uruguay-121332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d6aea6c0a.jpeg"},{"id":121335,"title":"Spider-Man: Far From Home | Jake Gyllenhaal revela c\u00f3mo lleg\u00f3 Mysterio a la Tierra 616","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-jake-gyllenhaal-revela-llego-mysterio-tierra-616-lejos-casa-spiderman-hombre-arana-121335","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d99bf352e.jpeg"},{"id":121329,"title":"Paolo Guerrero, entre los cinco mejores jugadores de la fase de grupos de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-copa-america-2019-paolo-guerrero-cinco-mejores-jugadores-fase-grupos-torneo-121329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d8ec085fc.jpeg"},{"id":121330,"title":"Avengers: Endgame | Robert Downey Jr. alienta al reestreno para destronar a Avatar en taquilla","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-alienta-reestreno-destronar-avatar-taquilla-avengers-4-marvel-cine-estreno-121330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d4dd47f1f.jpeg"},{"id":121293,"title":"\u00a1Sin Su\u00e1rez ni Cavani! El recambio generacional que se viene en Uruguay","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/uruguay-recambio-generacional-celeste-luis-suarez-edinson-cavani-retiren-copa-america-dpm-121293","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13b1053b14f.jpeg"},{"id":121331,"title":"Los tres clubes que apuestan por Dani Alves en medio de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-vs-paraguay-tres-clubes-dani-alves-medio-copa-america-brasil-2019-121331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d5fd74415.png"},{"id":121323,"title":"El 'Atleti' desembolsar\u00e1 120 'kilos': Joao F\u00e9lix se convertir\u00e1 en el cuarto fichaje m\u00e1s caro en la historia [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/joao-felix-atletico-madrid-convertira-cuarto-fichaje-caro-historia-futbol-fichajes-2019-20-fotos-121323","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d292857fc.jpeg"},{"id":121327,"title":"\u00a1A dar en el blanco! Federaci\u00f3n Peruana de Tiro con Arco anunci\u00f3 a los deportistas que ir\u00e1n a Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-federacion-peruana-tiro-arco-anuncio-cinco-deportistas-representaran-juegos-panamericanos-121327","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13d214cac8c.jpeg"},{"id":121320,"title":"Fichajes 2019: altas, bajas y rumores del mercado de pases en el F\u00fatbol Peruano [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/fichajes-2019-vivo-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-altas-bajas-rumores-mercado-pases-futbol-peruano-fotos-121320","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13ccb791a5d.jpeg"},{"id":121328,"title":"Fortnite: \u00bfd\u00f3nde encontrar las pelotas de playa gigantes para el desaf\u00edos de \"14 d\u00edas de verano\"?","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-encontrar-pelotas-playa-gigantes-desafios-14-dias-verano-121328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13cba78d816.jpeg"},{"id":121326,"title":"Adi\u00f3s, Cillessen: Barcelona confirm\u00f3 una millonaria venta al Valencia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-oficial-jasper-cillessen-millonaria-venta-valencia-mercado-espana-nndc-121326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13cf5c37622.jpeg"},{"id":121304,"title":"Otra vez, cara a cara: \u00bfPor qu\u00e9 a God\u00edn le cuesta enfrentar a Paolo Guerrero?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-diego-godin-le-cuesta-enfrentar-paolo-guerrero-dpm-121304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13bad235b1f.jpeg"},{"id":121325,"title":"\u00a1Dragon Ball Super confirma su regreso! Akio Iyoku habl\u00f3 sobre el futuro de la franquicia","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-confirma-regreso-akio-iyoku-hablo-futuro-franquicia-dbs-dragon-ball-121325","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13ced69fb95.jpeg"},{"id":121310,"title":"Espa\u00f1a vs. Francia: partidazo en el MAPEI Stadium por semifinales del Europeo Sub 21 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-francia-vivo-directo-online-espn-cuatro-semifinales-europeo-sub-21-2019-nndc-121310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13cd7c5143a.jpeg"},{"id":121324,"title":"Dragon Ball Super | Goku llega a DC Comics con \"Jobu, The Zonkey King\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-llega-dc-comics-jobu-the-zonkey-king-dbs-dragon-ball-121324","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13cb1094b7c.jpeg"},{"id":121322,"title":"League of Legends | \u00bfCu\u00e1ndo se habilitar\u00e1 Teamfight Tatics en Latinoam\u00e9rica?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-teamfight-tatics-latinoamerica-habilitara-auto-chess-moba-121322","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c8aa8ea29.jpeg"},{"id":121242,"title":"\u00a1Se paraliza el Arena do Gremio! Brasil vs. Paraguay juegan EN VIVO por cuartos de final de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-paraguay-vivo-estadio-arena-do-gremio-cuartos-directo-transmision-narracion-america-directv-tyc-sports-tigo-sports-caracol-tv-online-copa-america-2019-nndc-121242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13aa8581b2b.jpeg"},{"id":121321,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Como Goku y Vegeta! Destiny 2 implementa la 'Danza de la Fusi\u00f3n' en el multijugador","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-vegeta-destiny-2-implementa-danza-fusion-multijugador-dbs-dragon-ball-121321","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c8749378b.jpeg"},{"id":121319,"title":"Mauricio Affonso deja Alianza Lima: as\u00ed despidieron al delantero uruguayo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/mauricio-affonso-deja-alianza-lima-rinaldo-cruzado-compartio-imagenes-almuerzo-despedida-nndc-121319","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c6f5def2a.jpeg"},{"id":121314,"title":"Se tiene fe: impensado club ingl\u00e9s pone 40 millones de euros para sacar de Juventus a Moise Kean","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-everton-pone-40-millones-euros-sacar-juventus-moise-kean-121314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c77121aeb.jpeg"},{"id":121318,"title":"Pok\u00e9mon GO | Mudkip ser\u00e1 la siguiente captura del D\u00eda de la Comunidad del mes de julio","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-mudkip-sera-siguiente-captura-dia-comunidad-mes-julio-121318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13b111bd836.jpeg"},{"id":121317,"title":"Marvel's Avengers es \"lo m\u00e1s grande que hemos hecho\" para Crystal Dynamics","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/avengers-endgame-marvel-s-avengers-grande-hemos-hecho-crystal-dynamics-vengadores-avengers-4-121317","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c49d1a056.jpeg"},{"id":121306,"title":"\u00bfSuplementarios o penales? As\u00ed se define la clasificaci\u00f3n a la semifinal de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-uruguay-caso-haya-empate-define-clasificacion-semifinal-copa-america-121306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13bc0a8c35e.jpeg"},{"id":121315,"title":"Farf\u00e1n tras la lesi\u00f3n que lo alej\u00f3 de la Copa Am\u00e9rica : \u201cVolver\u00e9 m\u00e1s fuerte que nunca\u201d","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-jefferson-farfan-volvere-fuerte-copa-america-2019-nndc-121315","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c171c0cc7.jpeg"}]