"Avengers: Endgame" | Sinopsis oficial es compartida por Disney y Marvel

¡Ya es oficial! La sinopsis de Avengers: Endgame fue compartida por una página oficial de Disney. Específicamente el portal australiano se encargó de dar la primera descripción de la siguiente película de Marvel , luego de un silencio absoluto de parte de las empresas involucradas.

Los recientes tráilers ya auguraban que Marvel Studios revelaría algo más durante la semana. Recordemos que el último material audiovisual que se vio fue el segundo avance, estrenado durante el Super Bowl 2019.

La misma web añadió una cuenta regresiva para que los fans serán en qué momento llegará Avengers: Endgame a los cines de todo el mundo.

" Luego de los devastadores eventos de Avengers: Infinity War (2018), el universo está en ruinas debido a las acciones de titán loco, Thanos. Con la ayuda de los aliados restantes, los Vengadores se reunirán una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restaurar el orden del universo de una vez por todas, no importa que consecuencias deparará el futuro", es lo que se lee en la web de Disney Australia.

Viejas y nuevas teorías:

Por supuesto, Marvel Studios no han revelado la trama en si, ni lo que usarán los Vengadores para vencer a Thanos. No obstante, con la sinopsis oficial se descartan varias teorías. Como por ejemplo, ahora se sabe que si se va a revertir lo ocasionado por el titán loco. Así que se acabó el drama, todos los muertos con el Guantelete del Infinito regresarán sí o sí en Avengers: Endgame.



Lo que queda pendiente es saber si Gamora, Loki o Vision volverían. Recordemos que ellos no fueron victimas de las Gemas del Infinito, sino de las mismas manos de Thanos.

"Avengers: Endgame" fecha de estreno

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Perú: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Estados Unidos: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en España: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en México: 26 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Argentina: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Colombia: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Chile: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Bolivia: 25 de abril de 2019

Fecha de estreno de Avengers: Endgame en Ecuador: 26 de abril de 2019