Avengers: Endgame | Fallece el tierno mapache que dio vida a Rocket en Guardianes de la Galaxia

Es un día triste para los fanáticos el Universo Cinematografico de Marvel. Oreo, el mapache y modelo de la vida real de Rocket para Guardianes de la Galaxia ha fallecido. Tenia nueve años. El anuncio se hizo a través de la pagina oficial de Facebook de Guardians esta mañana. Según el post, Oreo falleció tranquilamente después de una “ enfermedad corta”. No se han proporcionado otros detalles, pero todos los que trabajaron con el mapache están comprensiblemente devastados.



Además de ser quien le dio vida a Rocket, Oreo caminó por la alfombra roja de Guardians of the Galaxy junto al director James Gunn. El 'Sr. Oreo Raccoon', como lo llamaron en el set, era un animal asombroso que tenia muchos talentos. Era mucho mas que el chico del que Rocket robo todos sus movimientos. A continuación, una parte de la declaración publicada en el Facebook de Guardians:



" Hoy solo tenemos las noticias más tristes. Nuestros corazones están rotos porque hemos perdido a nuestro mejor amigo, nuestro Guardián de la Galaxia, el Señor Oreo Raccoon.



Oreo falleció en las primeras horas de esta mañana después de una enfermedad muy corta. Muchas gracias a nuestros maravillosos vete, has sido un embajador increíble para los mapaches en todas partes. Amaba a todas las personas de todas las edades y otros animales, y nunca tuvo problemas con nada, ya sea un paseo por la alfombra roja como Rocket Raccoon, un viaje a un hospicio para visitar a un niño enfermo o cualquier otra cosa que se le presente. Disfrutabas de todo. Instintivamente supiste cuándo calmarte, cuándo estar inflado y nunca nos preocupamos de que hicieras lo incorrecto porque nunca lo hiciste.



Fuiste perfecto. ".



El equipo de Guardianes de la Galaxia pudo obtener a Oreo desde el principio de su vida. Aparentemente, sus entrenadores pudieron conseguirlo desde que nació por primera vez debido a que su madre no podía producir leche. Escogieron a Oreo de la basura porque pudo beber de una botella antes que sus hermanos. Desde entonces, ha sido un compañero leal y un anima que trajo mucho amor y alegría a las vida de los demás.

Descansa en paz, Oreo. (Foto | Facebook) Descansa en paz, Oreo. (Foto | Facebook)

El director incluso tiene en su página de Facebook una foto con el animalito, y si buscas con cuidado, puedes encontrar fotos de cuando Oreo apenas era un tierno bebé, pero hazlo solo si quieres que tu corazón se rompa.

Así se veía el pequeño Oreo antes de ser Rocket Racoon. (Foto | Facebook) Así se veía el pequeño Oreo antes de ser Rocket Racoon. (Foto | Facebook)