Avengers: Endgame | El tráiler podría llegar durante el Super Bowl

Los planes de marketing de Marvel Studios y Disney para la cinta parecen estar imitando a Infinity War. Esto tiene mucho sentido. Después de todo, la película fue manejada por expertos y el producto final se acumulo en una colosal cantidad de 2 mil millones en la taquilla mundial. Dado que Avengers : Endgame es esencialmente la secuela de la historia. Apoyar esta línea de pensamiento es que la imagen promocional se publica casi un año después deInfinity War (y el primer tráiler de Endgame también llegó aproximadamente un año después del primer avance de Infinity.



Si este patrón se mantiene, entonces deberíamos estar atentos al Super Bowl el próximo 3 de febrero. Hubo un comercial de 30 segundos de Infinity War que se emitió durante el juego el año pasado, que demostró ser un éxito masivo y acumuló la mayor cantidad de publicidad en las redes sociales durante ese Super Bowl. Es así como el reciente lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Far From Home, que aterrizó en aproximadamente casi en la misma fecha que el primer tráiler de Ant-Man and the Wasp el año pasado, le agrego credibilidad a esta predicción.

Sin embargo, mas allá de eso, también escuchamos que ABC quieres usar varias estrellas de UCM como anfitriones rotativos de los Oscars del 2019, lo que podría ser un indicio de que en algún momento durante la ceremonia podríamos echar un vistazo más a Endgame. ¿Qué mejor manera de despertar un poco de interés que dejar caer un tráiler de la película más esperada del 2018 durante el show?

De cualquier manera, seguramente estará aquí pronto y una vez que tengamos la fecha para la próxima vista previa de Avengers: Endgame , definitivamente te lo haremos saber.