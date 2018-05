"Avengers: Infinity War": 5 películas de Marvel que llegarán luego de este estreno

Aunque "Avengers: Infinity War " augura el cierre del Universo Cinematográfico de Marvel , todavía la empresa cuenta con varias producciones en camino. Estás con las cinco películas confirmadas hasta el momento luego de este largometraje.

Ant Man and the Wasp

Los acontecimientos de Ant Mand and the Wasp sucederán en simultaneo con la llegada de Thanos en "Infinity War ". Aquí se explicará el motivo por el cual ambos héroes no llegaron a la batalla para defender la Tierra. Se estrenará el 6 de julio de este año.

Capitana Marvel

Cuidado spoilers. Capitana Marvel contará la relación entre Nick Fury y la heroína. En las escenas post-créditos de "Avengers: Infinity War " se contacto con ella o con alguien del planeta Kree para que sea la siguiente esperanza del universo. El largometraje se estrenará el 8 de marzo del 2019 y servirá de antesala para Avengers 4.

Avengers 4

Todavía no hay un nombre definido para la continuación de la Guerra del Infinito. Aquí se sabrá si las muertes ocurridas en la precuela realmente han sido definitivas y el plan que tenía Doctor Strange antes de desaparecer. El estreno está calendado para inicios del mes de mayo.

Segunda parte de Spider-Man Homecoming

Es cierto que Spider-Man desapareció con el chasquido de Thanos, inclusive ha sido considerada una de las escenas más emotivas de "Avengers: Infinity War". No obstante, se ha confirmado la secuela de Homecoming. No se sabe todavía si será una historia posterior a la llegada del villano o justo antes de los sucesos. El estreno será el 5 de julio del 2019.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Al igual que Spider-Man Homecoming 2, no se conocen muchos detalles de la historia. Podría tratarse de sucesos antes de la llegada de Thanos o realmente fueron revividos de alguna forma para continuar con la saga. Todavía no tiene fecha de estreno pero se estima que llegaría en noviembre del 2020.