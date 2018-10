Avengers: Infinity War | Aclaran la relación entre Daredevil y la taquillera película de Marvel

Daredevil es un personaje que cobrará importancia para el Universo Cinematográfico de Marvel. De momento, hemos visto que en su póster de la tercera temporada en Netflix aparece la torre de los Vengadores, el escenario principal que nos recuerda películas como Avengers: Infinity War y el resto de la saga.



Pero sucede que la cercanía entre Daredevil y Avengers: Infinity War no se limitan a este señuelo. El productor ejecutivo Erik Oleson y el director del área televisiva de Marvel Studios, Jeph Loeb, revelaron algunos detalles de la trama, especialmente la línea de tiempo en el que se sitúa la serie de Netflix.



La primera temporada de Daredevil (2015) comienza después de The Avengers (2012). El hecho es denominado como "El incidente", que es aprovechado por los delincuentes de la ciudad para tomar el control de la viudad.



Acerca de la tercera temporada, Loeb señala que "esta es una historia que se llevaría a cabo antes del chasquido [de Thanos]. Simplemente es más fácil para nosotros poder mantener nuestra continuidad".



En una anterior oportunidad habían señalado que no habrá ningún crossover entre Daredevil y los personajes de Avengers: Infinity War. Por el contrario, la nueva temporada se centrará en Karen Page (Deborah Ann Woll), la ex novia de Matt Murdock (Charlie Cox), y Wilson Fisk, alias 'Kingpin' (Vincent D’Onofrio), todos personajes exclusivos.