"Avengers: Infinity War": actor revela que este personaje muerto estará en Avengers 4 [SPOILER]

¡Hasta que salió un gran spoiler! Dave Bautista , que hace de Drax en "Avengers: Infinity War" , reveló que su personaje regresará para Avengers 4 y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 .



ALERTA DE SPOILER



El final de "Avengers: Infinity War" ha sorprendido a muchos por la cantidad de superhéroes de Marvel muertos, entre ellos, el malhumorado Drax , luego de que Thanos chasqueara los dedos con el guantelete del infinito.



Los guionistas de Avengers habían adelantado que las muertes eran irreversibles, pero con la revelación de Bautista, todo parece cambiar.



"He recibido muchos mensajes que decían cosas como ‘No puedo creer que estés muerto, tu personaje está muerto’. Los fans están realmente desconsolados y yo solo podía pensar: ‘Voy a estar en Avengers 4 . Voy a estar en Guardians 3 .’ No tengo ni idea de cómo me van a hacer regresar, pero de alguna manera tendrá que suceder porque, hasta donde sé, voy a estar en Guardians 3 . De una forma u otra tengo que estar de vuelta” , dijo Bautista a Collider .



12. Drax no pudo cumplir con su venganza de matar a Thanos ya que este lo eliminó de la existencia al desaparecerlo junto con la mitad del universo. (Foto: Marvel Studios) Drax en "Avengers: Infinity War" (Foto: Marvel Studios) Marvel Studios

Acerca de si su revelación era un spoiler, Bautista dijo que no lo considera así.



"Esa es la única razón por la que no me preocupar dar spoilers o revelar algo que haga enojar a Marvel porque, como dije antes, antes de que se estrenase la película, yo ya había filmado la tercera y la cuarta, ¡así es que espero que no estén enojados! Y si lo están, me va a llegar una reprimenda. No sé cómo lo van a hacer calzar, no sé cómo se va a desentramar y cómo va a resultar todo” , explicó.