"Avengers: Infinity War": actores protagonizan divertida escena en las calles de Hollywood

Los actores de la nueva película de Marvel , "Avengers: Infinity War" , formaron parte de una divertida secuencia del programa ‘The Late Late Show’, presentado por James Corden, en las calles de Hollywood. En él aparecen todos nuestros héroes favoritos interpretando una parodia de "We Are the World", tema de 1985 escrito por Michael Jackson y Lionel Richie.



Sebastian Stan (Bucky), Zoe Saldana (Gamora), Tom Hiddleston (Loki), Pom Klementieff (Mantis), Chris Pratt (Star Lord), Paul Bettany (Visión), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku), Don Cheadle (War Machine), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Anthony Mackie (Falcon), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) y Josh Brolin (Thanos) son quienes aparecen en la secuencia desde lo alto de un bus panorámico, cantando “We are The Avengers”.



Los actores de Marvel hacen gala de su sencillez al interactuar con los peatones que lograron reconocerlos en plena calle.



