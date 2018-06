"Avengers: Infinity War": ¿Por qué la Bruja Escarlata es la más fuerte de Los Vengadores?

Wanda Maximoff, más conocida como la Bruja Escarlata , es uno de los personajes más poderosos del Universo de Marvel , formando parte de su MCU cuando Elizabeth Olsen le dio vida en Capitán America: The Winter Soldier.

Ahora, con el estreno de Avengers: Infinity War , sabemos que ella es una de los personajes más poderosos de Marvel por una escena específica en la película: ella logra detener a Thanos mientras que al mismo tiempo tiene que matar a la persona que ama con una increíble carga de poder.

A pesar que el Capitán América logró detener a Thanos por unos segundos, es ella quien de verdad le da la batalla en el momento que destruye la Gema de la Mente . A esto, le sumamos que en los cómics ella distorsiona la realidad muchas veces, e incluso llega a eliminar a todos los mutantes del universo:

Esto sucedió en los cómics de "House of M", donde la Bruja Escarlata modificó el universo para que los mutantes reinaran y puedan vivir tranquilos, pero su padre Magneto asesinó a Pietro , su hermano, quien habría impulsado a Wanda a hacer esto. Por ello, eliminó a todos los mutantes mencionando la famosa frase "No more mutans" .

Muchos fans esperan ver el verdadero potencial de Wanda en las películas, ya que conociendo su pasado en los cómics puede ser muy impresionante, pero el mismo presidente de Marvel Studios , Kevin Feige , habría confirmado que ella no sería el personaje más fuerte del MCU , sino sería la Capitana Marvel.