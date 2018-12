Avengers: Infinity War | El chasquido de Thanos tiene un nombre oficial según nuevo libro de Marvel 

Avengers: Infinity War sorprendió a muchos seguidores de la franquicia debido al acto final: Thanos se apodera de todas las Gemas del Infinito y utiliza un chasquido para desaparecer la mitad de la vida en el universo.



La cuestión es que este chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War tiene un nombre oficial. No solo se llama "Chasquido". El nombre a este detalle de la película aparece en un libro oficial llamado Marvel's Avengers: Infinity War: The Cosmic Quest Volume Two: Aftermath de Brandon T. Snider.



De acuerdo con el texto, lo que vemos al final de Avengers: Infinity War se llama 'La Ejecución'. Según este libro, los Vengadores han mantenido oculta la verdad y la población en general no tiene conocimiento sobre lo acontecido.



Cabe precisar que el término 'La Ejecución' se ha utilizado anteriormente en el Universo Marvel. Su aparición tuvo lugar en los acontecimientos de House of M con los Avengers y los X-Men. Es en esa historia donde Scarlet Witch eliminó los poderes del 90% de la población mutante del mundo, ocasionando una ola de muerte imparable.