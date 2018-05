El final de la última película de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ha ocasionado un duro debate sobre los responsables de tan trágico final. Hay quienes echan la culpa a los Guardianes de la Galaxia. Eso es lo más obvio, pero los directores creen que Thor tiene algo que ver con el triste desenlace.



ALERTA DE SPOILER



Los seguidores de Marvel están molestos con Star–Lord por golpear a Thanos cuando Iron Man y Spider–Man intentaban quitarle el guantelete del infinito. Obviamente esto hace que Star-Lord sea el más odiado por haber perjudicado el plan perfecto contra Thanos.



Sin embargo, para los directores Anthony y Joe Russo, Thor se merece algo de ese odio común contra quienes perjudicaron el desenlace de la película.



“Creo que los fanáticos también deberían estar molestos con Thor, quien prefirió lanzar el hacha apuntando al pecho de Thanos y no a su cabeza, solo porque quería decirle al titán loco que logró vengarse de él”, señaló.



En "Avengers: Infinity War" , Thor clavó su poderosa arma Stormbreaker en el pecho de Thanos para decirle: "te prometí que te mataría”, en venganza del asesinato de Loki y de los sobrevivientes de Asgard.



Este detalle fue aprovechado por Thanos para chasquear los dedos y acabar así con la mitad del universo.



“Esta clase de decisiones [erradas – apuntar al pecho y no a la cabeza] son tomadas por personajes que sienten mucho dolor, y la audiencia debe aprender a empatizar con estros personajes que van creciendo a través de estas historias”, señalaron.



¿Por qué no apuntar a la cabeza y matarlo de una vez, sabiendo que ya tenía en su poder todas las gemas? ¿Acaso no midió el peligro de lo que era tener a Thanos un segundo más con vida ante tanto poder en sus manos? Ya veremos cómo hace Marvel para seguir con la trama en la secuela.