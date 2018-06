"Avengers: Infinity War": los escritores comentaron qué villano querían para la película

El estreno de " Avengers: Infinity War " mostró a un villano determinado en su objetivo, y, a su vez, el más poderoso que se ha visto en las películas de Marvel . Los directores han estado explorando nuevas ideas para las siguientes producciones.

Christopher Markus y Stephen McFeely han tenido la libertad de traer a casi cualquier personaje de Marvel a las películas. Las opciones no están cerradas para el futuro, pero este personaje perdió su oportunidad de ser parte de " Infinity War ".

"Yo he querido introducir a M.O.D.O.K., pero es muy complicado mostrar a un personaje secundario con una cabeza gigante; y darle una historia (en el Universo Cinematográfico). Solo los buscamos para información, debimos diseñar toda la película alrededor de este tipo con una cabeza gigante", comentó Mark .

Avengers Infinity War "Avengers: Infinity War": los directores comentaron qué villano que quería para la película. (Foto: Shoryuken)

Aquellos que todavía no conocen a M.O.D.O.K. , sus siglas significan ( Mental Organism Designed Only for Killing ), en otras palabras, un ser diseñado para asesinar. Es uno de los villanos más clásicos de los cómics de Marvel y se perdió la oportunidad de ser parte de " Avengers: Infinity War ". Todavía tiene la oportunidad de tener una historia en la pantalla grande.