"Avengers: Infinity War": fans teorizan sobre el futuro de Thor en Avengers 4

La última cinta de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ha generado muchas teorías respecto al futuro de Thor , pues parece que Marvel Studios tiene otros planes para este personaje.



El actor que le da vida a Thor , Chris Hemsworth , posiblemente no continúe haciendo el personaje, pues Jane Foster tomaría la batuta como la nueva Diosa del Trueno .



Una razón para creer en este cambio es el contrato de Hemsworth con Marvel , que está por concluirse. La idea sería matar a Thor en la próxima entrega de Avengers y hacer que Jane Foster empuñe el Mjolnir para convertirse en el reemplazo del hijo de Odín.



Los hermanos Russo , los directores de Avengers , no siguen al pie de la letra los cómics, por lo que la teoría de los fans podría no tener base. Todavía hay un año más para seguir teorizando sobre el futuro de Avengers .