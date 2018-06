"Avengers: Infinity War": guionistas reformularían este detalle de la película de Marvel

Los guionistas de la reciente película de Marvel , "Avengers: Infinity War" , Christopher Markus y Stephen McFeely revelaron qué cambiarían de la exitosa película.



En declaraciones al New York Times , Markus y McFeely comentaron que el proyecto fue muy difícil debido a que "Avengers: Infinity War" cuenta con varios MacGuffins . Así se le conoce a los elementos de suspenso que hacen que los personajes avancen en la trama, pero que no tienen relevancia para el argumento central.



"Si empezáramos desde cero, nuevamente, no hubiéramos elegido seis MacGuffins. Fue muy difícil incluir tantos en la película" , señalaron.



Markus y McFeely comentaron además que el final de Infinity War estaba planeado para que sucediera en Avengers 4 .