"Avengers: Infinity War": ¿Habrán escenas postcrédito en la nueva entrega de Marvel?

La nueva producción de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ha generado la duda entre los fans sobre las escenas postcréditos. Quienes siguen a Marvel desde sus 18 películas de superhéroes , ya sabrán que luego de cada cinta hay un par de escenas que muestran un adelanto sobre futuras tramas.



"Avengers: Infinity War" no será la excepción a la regla y tendrá una escena postcréditos luego de 8 minutos desde la última escena. Al menos ya sabes el tiempo de espera si es que necesitas ir urgente al baño y volver para no perderte tan interesante pieza.



En Internet ya abundan los comentarios y explicaciones sobre el significado de las escenas postcrédito de "Avengers: Infinity War" , al igual que saber cuáles son los héroes que mueren en la película.



Si no aguantas la intriga, puedes acceder a este enlace para que de una vez sepas lo que te espera en el cine. Sé responsable si es que entras, porque leerás un MEGA SPOILER.