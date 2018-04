Avengers: Infinity War: ¿donde está Hawkeye? Kevin Feige y los hermanos Russo hablan de él

'Avengers: Infinity War' tiene una sorpresa para todos los fans: los hermanos Russo y Kevin Feige por fin han roto su silencio sobre Hawkeye, el superhéroe del arco y las flechas del que todo el mundo está hablando, porque ha desaparecido.

Según el productor de la película, Kevin Feige, esto fue lo mejor que le pudo pasar al personaje:

"Creo que es lo mejor que le podía haber pasado al personaje. Aquí en Marvel amamos a Hawkeye. Van a pasar cosas muy grandes en torno a él en el universo cinematográfico Marvel, y Jeremy Renner es tan buen actor como el resto de los vengadores y está genial en su interpretación. La cuestión está en esos chistes sobre el tipo del arco y las flechas. Esos chistes son tan comunes que han llegado hasta las propias películas y me encanta que los fans hayan pasado del “Hawkeye tiene suerte de estar donde está” a “No está en los carteles. ¿Por qué no está en los carteles? ¡Ey! Necesitamos a Hawkeye ¿Qué le va a pasar? Que no le pase nada. Hawkeye es el mejor" comentó en una entrevista al medio io9.

Por su parte, los hermanos Anthony y Joe Russo también brindaron su propia opinión al tema:

"Hemos trabajado a la vez en el guión de Avengers: Infinitiy War y Avengers 4. En ese sentido hemos tenido el privilegio de poder hilar la historia de ambas películas a la vez y de dar a cada personaje, especialmente a los miembros fundadores del equipo, los momentos que se merece. Eso también nos ha obligado a tomar ciertas decisiones. En el caso de Hawkeye, su filiación con el grupo de rebeldes de Captain America: Civil War le obliga a tener que lidiar con ciertas consecuencias de convertirse en un prófugo del gobierno. Eso nos ha llevado a un arco argumental muy específico para el personaje. Es una carrera de largo recorrido. Los fans tienen que tener paciencia." finalizan la declaración al mismo medio.

Hawkeye Ronin (Foto: Internet) Hawkeye Ronin (Foto: Internet)

Por su parte, los fans están cada vez más nerviosos por ver cómo aparecerá Hawkeye en 'Avengers: Infinity War'. Una de las más comentadas teorías, es que aparecerá como Ronin, un misterioso y oscuro Ninja que velará por la seguridad de los demás y aplicar la justicia con su mano.