"Avengers: Infinity War": Josh Brolin 'se apunta' para la película de los orígenes de Thanos

En las últimas semanas han comenzado a correr rumores acerca del proyecto ' Eternals ', una historia que contaría la historia del planeta Titán y sobre el nacimiento de Thanos . " Avengers: Infinity War " abrió grandes posibilidades que Marvel puede aprovechar para llevar a la pantalla grande.

Luego de la masacre de Thanos en la Tierra, en busca de la Gemas del Infinito , los fans quedaron convencidos de que se trataba de un personaje más complejo que solo un villano. Pues podría volver en más películas que Avengers 4 , así lo comentó Josh Brolin .

En una entrevista se le comentó acerca del proyecto ' Eternals ' a lo que respondió lo siguiente: "No se que depara el futuro y quien sabe, pero me gusta la idea de continuar la historia (de Thanos). He estado en secuelas. De hecho hemos grabado 'Avengers 2', lo siento, 'Avengers 4', y definitivamente volveré en Infinity War 2. Hará más, y grabaré otras escenas (fuera de la secuela)."

La actitud del actor demostró esta vez que si desea continuar la historia de este villano en el Universo Cinematográfico de Marvel . A diferencia de las conferencias de hace algunas semanas, en las que no se vio convencido con lo artificial que fue toda la producción.



Por si todavía no saben de qué se trata ' Eternals ', se basa en la población del planeta Titán . En el cómic se explica cómo Thanos era rechazado por todos, inclusive su mismo padre. esta situación forma el carácter del personaje y poco a poco descubre que su poder es superior a los demás.