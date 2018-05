"Avengers: Infinity War": Mark Ruffalo reveló el final de la película hace un año [SPOILER]

El diablo se esconde en los detalles. Hace un año, Mark Ruffalo -actor que da vida a Hulk- reveló el final de la reciente entrega de Marvel , "Avengers: Infinity War" , durante una entrevista. La revelación fue tan contundente que muchos pensaron de que se trataba de una broma.



ALERTA DE SPOILER



Ruffalo y Don Cheadle, actor que interpreta a War Machine, fueron entrevistados en julio de 2017 por el programa Good Morning America.



El entrevistador hizo algunas preguntas a Ruffalo sobre Thor: Ragnarok, película que no se estrenaría hasta cuatro meses después. Ruffalo contó que Hulk "viajaría a Asgard junto a Thor para salvar” la tierra del dios del trueno.



¡Esa sola línea ya era mucha información! Solo que lo peor vino después.



La página Gizmodo tradujo la conversación.



Good Morning America (GMA): ¿tienen éxito [al salvar Asgard]?

Mark Ruffalo (MR): No puedo... ¿puedo decir?

Don Cheadle (DC): ¡No!

MR: ¿Puedo darles un pequeño adelanto?

DC: Yo no diría mucho... pero puedes decir todo lo que... Quiero decir, es tu [decisión]...

MR: Déjame decir solo que al igual que cualquier otra película de Marvel... [Thor: Ragnarok] no termina bien para los superhéroes...

GMA: Eso es cierto, en las películas siempre alguien muere o termina muy mal herido.

MR: Espera a que veas la siguiente [Avengers: Infinity War]... La mi– Todos mueren.

DC: ¡Amigo!

MR: No, no... no todos... ¿Podemos cortar esto?



Por aquel entonces, la revelación de Ruffalo fue considerado como una broma. ¿Quién en su sano juicio podía pensar en que los superhéroes de Marvel podían morir? Pues quién lo diría, todo ya estaba contado desde hace un año.