"Avengers: Infinity War": ¿Cuánto de taquilla debe hacer el estreno de Marvel para hacer historia?

La nueva cinta de Marvel , "Avengers: Infinity War" , ya está en cartelera y mucha gente tiene expectativas sobre la recaudación final a nivel mundial. Sin duda será uno de los mayores estrenos de la historia con una proyección de 200 millones de dólares en taquilla.



La barrera de los 200 millones solo ha sido superada por cinco películas hasta la fecha.



"Star Wars: The Force Awakens" (2015) posee el récord hasta ahora con 247 millones de dólares, seguida por "Star Wars: The Last Jedi" (2017) con 220 millones.



Luego figuran "Jurassic World" (2015) con 208 millones, "Marvel's The Avengers" (2012) con 207 millones y Black Panther con 202 millones (2018).



¿Será posible que "Avengers: Infinity War" haga historia superando a Star Wars ? Los expertos en la industria estiman que el debut variará entre los 215 y los 235 millones de dólares.



"Avengers: Infinity War" congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una batalla épica contra Thanos (Josh Brolin), el mayor enemigo al que se han enfrentado.