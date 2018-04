"Avengers: Infinity War": los mejores momentos de Marvel en los últimos diez años

La nueva cinta de Marvel , "Avengers: Infinity War" , merece un tributo por todo el trabajo que demandó una historia que se extiende en 19 películas y más de 31 horas de contenido.



Si aún no has visto "Avengers: Infinity War" , porque quieres ponerte al día con las anteriores películas de Marvel , puedes optar por este interesante video del canal de YouTube Burger Fiction que resume toda la trama en 17 minutos.



El video empieza con la primera cinta de Iron Man y termina con el tráiler de Ant-Man and the Wasp, por lo que es un contenido bastante actualizado para recordar todo lo acontecido en Marvel.