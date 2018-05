"Avengers: Infinity War": los nuevos superhéroes de Marvel que también merecen una película

"Avengers: Infinity War" no es la última Coca-Cola del desierto en el Universo de Marvel. Los seguidores de los cómics saben que Marvel Studios aún tiene una baraja muy nutrida de superhéroes que cómodamente pueden hacerse un espacio en las salas de los cines.



¿Pero cuáles podrían ser los elegidos? Business Insider evaluó la situación actual de Marvel luego del estreno de "Avengers: Infinity War" para confeccionar una lista de los superhéroes que tienen la talla para destacar en la pantalla grande.



Captain Britain (Brian Braddock)

Si Estados Unidos tiene a Capitán América, ¿por qué no aguarle la fiesta con Captain Britain? A diferencia del hombre con escudo, Captain Britain puede volar.



Doctor Doom (Victor Von Doom)

Lo hemos visto ya en anteriores películas de Marvel, pero ya es tiempo que tenga su propia obra cinematográfica.



Fantastic Four

Este equipo de superhéroes ya tuvo la oportunidad de aparecer en el cine. ¿Será cuestión de una nueva oportunidad?



Nova (Richard Rider)

Este personaje es un policía galáctico que fue introducido en los Guardianes de la Galaxia. Se supone que Thanos fue asesinado por Thanos, ¿pero qué tal si no es así?



The Sentry (Robert Reynolds)

The Sentry es uno de los nuevos Avengers de 2005. Su increíble poder ha encantando a los amantes de los cómics.



She-Hulk (Jennifer Walters)

Todos los Hulk han sido hombres. ¿Por qué no apostar por el sexo opuesto?



Spider-Woman (Jessica Drew)

Al igual que la anterior, Spider-Woman merece una oportunidad en la pantalla grande.