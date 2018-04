"Avengers: Infinity War": todas las películas de Marvel resumidas en 10 minutos

Han pasado muchas películas para que Marvel llegue a "Avengers: Infinity War". Para ser precisos, nada menos que 18 películas desde el 'Capitán América: primer vengador' hasta 'Thor: Ragnarok' si seguimos la línea cronológica de eventos en la ficción.



Como nuestra curiosidad no se quedó allí, hemos dado un paso más para determinar cuánto tiempo necesitarías para ver todas las películas de Marvel hasta "Avengers: Infinity War". Necesitas nada menos que 38 horas con 16 minutos para estar al día. Por si solo te faltan algunas y quieres programar tu tiempo, aquí te dejamos la duración de cada película.



Capitán América: El primer vengador (2011) - 2h 4min

Iron Man (2008) - 2h 6min

Iron Man 2 (2010) - 2h 4min

El increíble Hulk (2008) - 1h 52min

Thor (2011) - 1h 55min

Los Avengers (2012) - 2h 23min

Iron Man 3 (2013) - 2h 10min

Thor: El mundo oscuro (2013) - 1h 52min

Guardianes de la galaxia (2014) - 2h 1min

Guardianes de la galaxia Vol. 2 (2017) - 2h 16min

Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) - 2h 16min

Vengadores: La era de Ultrón (2015) - 2h 21min

Ant-Man (2015) - 1h 57min

Capitán América: Civil War (2016) - 2h 27min

Doctor Strange (2016) - 1h 55min

Black Panther (2018) - 2h 14min

Spider-Man: Homecoming (2017) - 2h 13min

Thor: Ragnarok (2017) - 2h 10min



Pero si aún así no tienes tiempo y quieres estar al tanto de la trama de "Avengers: Infinity War" , puedes optar por este simpático resumen de la saga de Marvel hasta la llegada de Thanos.



El canal de YouTube Te lo resumo así nomás resume 38 horas de película en poco más de 10 minutos. El video ya tiene más de 240 mil reproducciones.



Si no te importan los spoilers, puedes optar por ver el video y así ahorrar tiempo en detalles que quizá no consideras importantes. Pero si llegaste a ver todas las películas de Marvel , al menos el video te sirve para refrescar la memoria.