Siguen los rumores sobre la secuela de la última entrega de Marvel , "Avengers: Infinity War" . Hay muchas teorías sobre la próxima película que se estrenará en 2019, específicamente de los superhéroes que volverán a la vida en Avengers 4 . La mayoría de ellos asesinados por Thanos , pero hay alguien que puede volver a la pantalla grande, un personaje que solo apareció en una película.



Hablamos de Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson), el superhéroe de Marvel que murió en Avengers: Age of Ultron . El rumor nace a partir de que ha sido visto en el set de rodaje del nuevo filme de Avengers .



Supuestas imágenes lo muestran en pleno set junto al resto del equipo, por lo que muchos fans del MCU teorizan de un viaje en el tiempo para detener a Thanos . No obstante, hay posibilidades de que se trate de un flashback.



Como recordarán los fans de Marvel , Quicksilver es en la ficción Pietro Maximoff , hermano de Wanda (la Bruja Escarlata) en Avengers: Age of Ultron . Él se sacrifica en la pelea final en Sokovia.