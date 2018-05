"Avengers: Infinity War": ránking de la peor a la mejor película de Marvel

Actualmente las películas de Marvel son grandes producciones que encantan a miles de seguidores. Sin embargo, considerando las 19 películas del Universo Marvel , hay unas que destacan sobre otras.



Carrie Wittmer y Travis Clark, del portal Business Insider, hicieron un ránking sobre las películas del Universo Marvel hasta "Avengers: Infinity War".



La lista quedó en el siguiente orden (de peor a mejor).



19. "Iron Man 2" (2010)

18. "The Incredible Hulk" (2008)

17. "Thor" (2011)

16. "Avengers: Age of Ultron" (2015)

15. "Captain America: The First Avenger" (2011)

14. "Thor: The Dark World" (2013)

13. "Ant-Man" (2015)

12. "Spider-Man: Homecoming" (2017)

11. "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017)

10. "Iron Man 3" (2013)

9. "Doctor Strange" (2016)

8. "Captain America: Winter Soldier" (2014)

7. "Iron Man" (2008)

6. "The Avengers" (2012)

5. "Thor: Ragnarok" (2017)

4. "Guardians of the Galaxy" (2014)

3. "Avengers: Infinity War" (2018)

2. "Captain America: Civil War" (2016)

1. "Black Panther" (2018)



¿Están de acuerdo con el ranking? Cabe precisar que la crítica es personal. Al menos muchas personas coincidirán en el puesto de "Thor" (2011) y "The Incredible Hulk" (2008).



No obstante, que "Avengers: Infinity War" (2018) sea peor que "Captain America: Civil War" (2016) es un tanto polémico.



Cuéntanos tu opinión en los comentarios.



Vea también Deadpool ayuda a Ryan Reynolds a superar un gran problema de salud