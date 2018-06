"Avengers: Infinity War": las supuestas 'escenas filtradas' de Avengers 4 son falsas

El final de " Avengers: Infinity War " ha impactado a todos los fans de Marvel . A raíz de este final, muchos desean conocer la estrategia para solucionar la tragedia ocasionada por Thanos . Avengers 4 mostrará el esfuerzo de los superviventes, pero hasta el momento no hay mayor información de la secuela.

Durante una presentación especial con CineEurope , se conversó acerca de las tres películas venideras de Marvel : Ant-Man and The Wasp, Capitana Marvel y Avengers 4 . De aquí comenzaron a salir noticias de 'primeras escenas filtradas', pero no son reales.

Lo único que se mostró en el evento fue un video en el que aparecía Kevin Feige , presidente de los estudios, hablando acerca de Avengers 4 y " Avengers: Infinity War ". Lo que comentó acerca de la secuela es que los héroes restantes deberán unirse para luchar contra Thanos .



Además añadió que el motivo por el cual no revelan el nombre es que es el mayor spoiler de la película. Habrá que esperar los primeros tráilers distribuidos oficialmente para conocer la trama de Avengers 4 .