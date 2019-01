Avengers: Infinity War | Thanos salvó a los Guardianes de la Galaxia según nueva teoría de Reddit

Pese a que Avengers: Infinity War se estrenó en abril del 2018, siguen saliendo teorías sobre Thanos, el villano de los Vengadores. Las nueva teoría que se comparte está relacionada con el uso de la Gema del Alma para salvar a otros personajes. Las dudas se despejarán en Avengers: Endgame.



Sucede que en Avengers: Infinity War, específicamente en la pelea en Titán, Thanos tuvo la oportunidad de acabar con todos los miembros de los Guardianes de la Galaxia, salvo por Rocket Raccon y Groot que se hallaban en otro planeta.



Bien es cierto que Star-Lord, Mantis y Drax fueron víctimas de las gemas del infinito tras el chasquido de Thanos, pero un usuario de Reddit tiene una teoría interesante sobre por qué Thanos no acabó con ellos con sus propias manos.



Según el usuario de Reddit Bondoh, Thanos utilizó la piedra del alma para mantener con vida a Star-Lord, Drax y Nebula en el momento que lanzó una luna sobre Titán. Esta pista puede notarse en el guantelete del infinito, donde la piedra del alma brilla por encima de las demás en el ataque.



Una teoría apunta a que Thanos tuvo especial simpatía por los compañeros de Gamora, su hija adoptiva a quien sacrificó para acceder a la gema del alma.



Otra idea apunta a que su objetivo era acabar con la vida del universo de manera natural, por lo que esperaba juntar todas las piedras para que estas se encarguen de la mitad de la vida en el universo.



No sabemos si estos aspectos de Avengers: Infinity War los veremos traducidos en Endgame, pero es de esperarse que Thanos ya no tenga más deseo de acabar con la vida en el universo tras haber logrado su objetivo.