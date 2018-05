"Avengers: Infinity War": Tom Holland quedó sorprendido con la muerte de este héroe en la película

Tom Holland es de los actores que más spoilers han realizado de las diferentes películas de Marvel en las que ha trabajado. Por este motivo, la empresa decidió darle solo sus diálogos en el guión. " Avengers: Infinity War " fue toda una sorpresa para el actor por la cantidad de muertes que llegaron al final.

Alerta de spoilers, la nota contiene información de la trama de la película.



Inclusive para mantener el secreto de " Avengers: Infinity War " se grabaron escenas falsas para despistar a la prensa e inclusive a los mismos actores. Tom Holland se enteró recién en el Avant Premiere acerca de la trama, estas fueron sus palabras:

"Sí, sinceramente no sabía gran cosa, lo que es muy divertido porque soy un gran fan de éstas películas. Así que pude ir al cine y disfrutarla porque no sabía nada. Fue genial. Pero la muerte de Tom Hiddleston al principio? Eso fue demasiado desgarrador. Me mató", Tom Holland.

Aquellos que ya han visto " Avengers: Infinity War " presentó a Thanos como aquel villano que no dudó en eliminar la mitad de seres vivos del universo, incluyendo a varios de los héroes que defendieron la Tierra.

Por el momento, no hay confirmación de parte de Marvel sobre los héroes que regresarán a la vida en Avengers 4 .