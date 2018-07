'Batman v Superman: Dawn of Justice': Zack Snyder confirma la identidad de Robin en la película de DC Comics

Muchos fans de DC Comic recuerdan la escena de 'Batman v Superman: Dawn of Justice' en la que aparece un traje de Robin con la frase escrita en aerosol "Ha Ha Ha! Joke’s on you, Batman”.



Supuestamente, la escena hace referencia a la muerte de Robin a manos de Joker. En teoría se trataría del personaje de los comics Jason Todd; sin embargo, el cineasta Zack Snyder reveló que no es así.



“¿Qué te hace pensar que es Jason Todd?”, publicó Snyder en la red social Vero. Al rato, un usuario compartió una imagen eliminada de Sucide Squad donde Batman está interrogando a Harley Quinn y le dice: “Joker tomó algo importante para mí, ahora voy a tomar algo de él”, para luego hacer la pregunta: "¿Jason?".



Snyder respondió la publicación con una sola palabra: “Richard”, haciendo referencia a Ricardo Tapia, el sobrenombre con el que se conoce a Dick Grayson, asesinado por el Joker antes de la trama Batman v Superman.

Zack Snyder giving insight that Dick Grayson was his Robin! 🔥 pic.twitter.com/RUWQFf0pGu — ComicBook Debate (@ComicBookDebate) 30 de julio de 2018