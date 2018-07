Quizás DC comics no ha tenido el éxito esperado con sus películas de los héroes de la Liga de la Justica; no obstante, las series de CW son de las más vistas en televisión. Arrow, The Flash, Supergirl y demás series estarán acompañadas de ' Batwoman' .

Así es, esta heroína confirmó su producción con Greg Berlanti , el guionista principal del Arrowverso, y Caroline Dries , conocida por su trabajo en series como Smallville y The Vampire Diaries.

Por el momento, ' Batwoman ' no cuenta con fecha de estreno pero se estima que para el 2019 se emita el primer episodio. Losrumores indican que para diciembre se le vea por primera ver en el crossover más grande que se ha visto en las series de DC Comics .

La series estará basada en los cómics publicados en el 2016. Esta segunda versión de ' Batwoman ' es abiertamente homosexual y tuvo una relación con la detective Renee Montoya , quien posteriormente se transformaría en ' The Question '.