Birds of Prey, personajes: ¿quién es quién en la nueva película de DC Comics y Warner Bros.?

Birds of Prey será la próxima película de DC Comics y Warner Bros. que tendrá a Harley Quinn como su protagonista, aunque no será la única. El nombre mismo hace referencia a un grupo de superheroínas que se unen en los cómics para proteger la ciudad de Gotham.

La misma descripción de la película la posiciona luego de los eventos de Suicide Squad: Gotham se encuentra en una situación complicada luego de la desaparición de Batman, y es en ese contexto que Harley Quinn rompe relaciones con el Joker.

Cassandra Cain, una pequeña niña, se ve envuelta en un problema con el jefe criminal Black Mask, y será trabajo de Harley Quinn protegerla. Para ello, une fuerzas con Huntress, Black Canary y Renee Montoya conformando así al grupo Birds of Prey.

Si bien para los adeptos en los cómics los personajes de esta nueva película de Warner y DC son altamente conocidos, algunos recién iniciados en este universo a través de las películas no tienen muy en claro quiénes son cada una de estas heroínas.

¿Quién es quién en Birds of Prey? Aquí haremos un pequeño repaso de los personajes de los cómics que aparecerán en esta cinta, las actrices o actores que componen el reparto y cuál es la relación entre todas ellas.

HARLEY QUINN – MARGOT ROBBIE

HARLEY QUINN – MARGOT ROBBIE (Foto: Warner Bros)

En Suicide Squad muchos críticos calificaron la participación de Margot Robbie con su papel de Harley Quinn como lo mejor de la película de DC. La actriz ha aparecido en Once Upon a Time in Hollywood, The Legend of Tarzan, The Wolf of Wall Street, Focus y otras películas más ganándose el respeto internacional por sus interpretaciones.

Por otro lado, si bien Harley Quinn no necesita presentación, es necesario aclarar que en esta ocasión no será una villana. En los cómics ha cambiado numerosas veces de bando, pero ahora que rompió su relación con el Joker, se dedicará completamente a desarrollarse como una superheroína en esta película. Al menos hasta que su "pudin" regrese.

BLACK CANARY – JURNEE SMOLLETT-BELL

BLACK CANARY – JURNEE SMOLLETT-BELL (Foto: Warner Bros)

Jurnee Smollett-Bell ha sido mejor conocida por sus roles en One Last Thing, Hans of Stone, The Great Debaters o Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, pero también ha participado en series de televisión como True Blood y Friday Night Lights.

Ella se convertirá en Black Canary para la nueva película de DC Comics, personaje que ha estado en los cómics de la compañía desde 1947, siendo una de las más recurrentes y antiguas de los personajes de DC. Ella tiene el poder de gritar para generar vibraciones ultrasónicas que pueden destruir cosas, hacer daño a personas y hasta vibrar la misma Tierra.

HUNTRESS, HELENA BERTINELLI – MARY ELIZABETH

HUNTRESS, HELENA BERTINELLI – MARY ELIZABETH (Foto: Warner Bros)

Mucha gente conoce a Mary Elizabeth Winstead como Jessica Bennet, una de las protagonistas de la serie Passions de la NBC. También ha incursionado en el mundo de los superhéroes con la película Sky High y Scott Pilgrim vs. The World como la misma Ramona Flowers.

Ella interpretará a Huntress, también conocida como Helena Rosa Betinelli, que es una de las tantas portadoras de ese manto. Ha sido uno de los miembros fundadores de Birds of Prey y se comenta que tendrá una gran participación para el futuro que DC planea.

CASSANDRA CAIN – ELLA JAY BASCO

CASSANDRA CAIN – ELLA JAY BASCO (Foto: Warner Bros)

Ella Jay Basco ha participado a su corta edad en diferentes producciones para la televisión como Happyland, Grey’s Anatomy, Superior Donuts y Veep, aunque también se ha destacado como cantautora de sus propias producciones junto a su hermano mayor Darryl Basco. Ella viene de una familia llena de actores.

Cassandra Cain, por otro lado, es un importante personaje para Gotham ya que es la segunda Batgirl en tener su propia serie de comics independiente. Su historia es bastante trágica, ya que es criada desde pequeña para convertirse en la perfecta asesina, pero aún queda ver si en Birds of Prey se tomará en cuenta sus orígenes o será diferente.

RENEE MONTOYA – ROSIE PEREZ

RENEE MONTOYA – ROSIE PEREZ (Foto: Warner Bros)

Rosie Perez es una actriz estadounidense y activista comunitaria que ha sido reconocida principalmente por su papel en Fearless, lo que le dio una nominación a los Premios Oscar y también por ser coreógrafa en In Living Color, obteniendo el mérito de ser nominada tres veces para los Emmy Awards.

Ella tomará el papel de Renee Montoya, una policia de Gotham City que fue ascendida por el Comisionado Gordon a detective. Originalmente se pensó como un personaje exclusivo para la serie animada de Batman, pero después dio el salto en los cómics y se volvió alguien recurrente a partir de Batman #475.

VICTOR ZSASZ – CHRIS MESSINA

VICTOR ZSASZ – CHRIS MESSINA (Foto: Warner Bros)

Si bien este ha sido uno de los casting más criticados de la película, se ha confirmado que Christopher Messina tomará el papel de Victor Zsasz en Birds of Prey. Él es conocido por sus roles secundarios en películas como Vicky Cristina Barcelona, Argo, Julie & Julia, You’ve Got Mail, Celeste and Jesse Forever, y en la televisión también ha aparecido en series como Damages, The Newsroom y The Mindy Project.

En el caso del personaje, Victor Zsasz ya había sido representado por Anthony Carrigan para la serie de Gotham, y muchos comentaron que captó la esencia macabra y la locura del personaje de los cómics. Este es un asesino en serio que se marca la piel cada vez que da “el regalo”, es decir, mata a alguien. En los comics es visto usualmente como alguien lleno de cicatrices con una mirada violenta y fría.

BLACK MASK, ROMAN SIONIS – EWAN MCGREGOR

BLACK MASK, ROMAN SIONIS – EWAN MCGREGOR (Foto: Warner Bros)

Con una larga carrera en la actuación, Ewan Gordon McGregor ahora incluirá su adaptación de Black Mask a su repertorio. Él ha sido parte de distintas películas y series a lo largo de la historia, pero es principalmente conocido por su trabajo en Big Fish, por interpretar al Jedi Obi-Wan Kenobi para Star Wars y por su papel en Trainspotting.

En este caso, su participación se justifica con el rol de Black Mask porque este villano ha sido uno de los más icónicos antagonistas en toda la historia de Batman. Roman Sionis tiene una gran fijación por las máscaras y adora torturar a sus víctimas. Ha sido adaptado a diversos cómics e incluso llegó a ser parte de la serie de televisión animada de Batman.