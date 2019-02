Black Widow: fecha de estreno, tráiler, sinopsis e historia, actores, personajes y todo de la próxima película del MCU

Uno de los personajes más enigmáticos e impresionantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es Natasha Romanoff , más conocida como la Viuda Negra. Ella tendrá una película en solitario que se titulará " Black Widow ", contando sus orígenes antes de unirse a S.H.I.E.L.D. y a los Vengadores.

Los fanáticos de Marvel han pedido por mucho tiempo una película de " Black Widow ". Desde su primera aparición en " Iron Man 2", la agente secreto ha pasado los últimos 8 años luchando vontra numerosos enemigos junto a los Vengadores.

A pesar de no tener superpoderes, ella nunca ha dudado en saltar a la acción para salvar a sus compañeros o a los más necesitados. Junto a " Captain Marvel ", ambas serán las primeras mujeres en obtener un rol principal para alguna película del MCU.

Historia de Black Widow

Algunos reportes han indicado que la película de "Black Widow " se ambientaría antes de los eventos de " The Avengers" del 2012. Además, la misma sinopsis oficial indicaría que la fecha ideal sería dos años de que suceda "Iron Man", en el 2006 con una Natasha Romanoff joven de 22 años.

Esta es la supuesta sinopsis oficial de " Black Widow ":

"At birth the Black Widow (aka Natasha Romanova) is given to the KGB, which grooms her to become its ultimate operative. When the U.S.S.R. breaks up, the government tries to kill her as the action moves to present-day New York, where she is a freelance operative. The standalone film will find Romanoff living in the United States 15 years after the fall of the Soviet Union."

Personajes y actores de Black Widow

Scarlett Johansson será la protagonista, obviamente. "Hay mucho oportunidad en mi línea de tiempo. Ella tiene una historia de origen muy rica. Tiene muchos lugares que puedes ir – puedes regresar todo el camino a Russia. Puedes explorar también la Widow Programme." Comentó la actriz en una entrevista.

Se sabe que al menos uno de los Vengadores la acompañará, aunque no existe un anuncio oficial. Por su parte, el actor Sebastian Stan, quien interpreta a Bucky Barnes, comentó que él estaría dispuesto a participar y se encontraba muy emocionado por ello.

"Tienen una gran historia en mi opinión. Es muy intrincado. La verdad es, durante los cómics, él le enseña a ella como su maestro. Este encuentro se da en un acontecimiento específico de la historia: la Guerra Fría." Contó Stan en una entrevista.

Fuera de eso, aún no existen los reportes sobre quienes participarán finalmente en la película. Por ahora, todos están concentrados en culminar exitosa mente el estreno y distribución de " Avengers: Endgame".

Tráiler de Black Widow

Hasta el momento, no existe ningún avance oficial sobre la nueva película de Marvel Studios. En YouTube, existen diversos videos que intentan pasarse como los originales, pero la mayoría son hechos por los mismos creadores:

Fecha de estreno de Black Widow

A pesar de la costumbre de Marvel Studios de mantener todo en secreto máximo, ellos mismos anunciaron, en enero del 2019, que la película se encontraba en desarrollo. De ser esto cierto, aún quedarían algunos años para que el film salga a la luz, 2020 o 2021 tal vez.