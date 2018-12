Todavía hay vacante. Marvel Studios confirmó hace unos meses que buscaba una directora para Black Widow , entre los rumores se comentaba el nombre de Lucrecia Martel, conocida argentina en el mundo cinematográfico.

No obstante, el fichaje de la directora se cayó por propia decisión de Martel. Al medio The Daily Pioneer comentó que Marvel si se aproximó a ella, pero al final no era del todo atractiva la propuesta debido a que la empresa no quería que ella se encargara de las escenas de acción.

" Recibí un e-mail de Marvel para reunirme con ellos, así que fui a la reunión. De hecho firmé esta cosa donde no puedo hablar de esa reunión. Marvel y otras casas productoras están intentando involucrar a más mujeres cineastas… Lo que me dijeron en el encuentro fue ‘necesitamos una directora porque necesitamos alguien que esté más preocupada con el desarrollo del personaje de Scarlett Johansson. (...) También me dijeron ‘no te preocupes por las escenas de acción, nosotros nos encargamos de ellas.’ Y yo pensaba, bueno me encantaría conocer a Scarlett Johansson pero también me encantaría hacer las escenas de acción. Las compañías están interesadas en cineastas mujeres pero todavía piensan que las secuencias de acción son para directores.".

Por supuesto, dio sus impresiones también sobre las películas de Marvel para saber si podría hacer correcciones en Black Widow. Estas fueron sus palabras:



" La primera cosa que les pregunté es si es posible cambiar los efectos especiales porque hay demasiadas luces lazer. Las encuentro horribles. También los soundtracks de las películas de Marvel son horribles. Quizás estamos en desacuerdo sobre esto, pero es realmente difícil ver una película de Marvel. Es doloroso para mis oídos.".