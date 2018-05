"Capitana Marvel": actor del MCU explica cómo harán más jóvenes a los actores

"Capitana Marvel" se estrenará luego de " Ant-Man y The Wasp" y servirá como la entrada a lo que sería Avengers 4, la continuación de "Avengers: Infinity War" , una película que destrozó el corazón a muchos fans de Marvel.

Sin embargo, recordemos que será un largometraje ambientado en los años 90, muchos años de la creación de la iniciativa Vengadores y aún muchos más de que Thanos apareciera en la Tierra para conseguir las Gemas del Infinito.

En una fotos filtradas hace poco, pudimos ver como Samuel L. Jackson, en su papel de Nick Fury, rejuvenecía gracias al maquillaje, con un cabello negro encima de su cabeza y una expresión más jovial de lo que se permitía.

Capitana Marvel "Capitana Marvel": nuevas fotos del rodaje muestran a Nick Fury totalmente rejuvenecido. (Foto: HollywwodPipeline)



Sin embargo una pregunta permanece. ¿Esto es todo lo que harán para rejuvenecer a los personajes? Una reciente entrevista con Clark Gregg, mejor conocido como Phill Coulson, confirmó que no: al parecer, habría un trabajo de CGI de parte de la post-producción de la película para hacer más creíble el viaje al pasado.

Cuando este actor se enteró del tiempo en el que transcurriría la película no dudó en preguntar: “¿Los 90? Quiero decir, no hay un gimnasio que pueda llevarme de vuelta a los 90, pero ellos me dicen: “Bueno, no te preocupes, hemos estado trabajando en esta tecnología y creo que podemos devolverte algunos años””

"Capitana Marvel" se estrenará el próximo 8 de marzo. Cuando la película se anunció en el 2013 no conocíamos la importancia del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Ahora, podría ser la última esperanza contra Thanos.