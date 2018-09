Capitana Marvel: ¿Aparecerá Monica Rambeau? Photón podría ser presentada en la cinta de Marvel [FOTOS]

¿Te suena Monica Rambeau? Ella ha aparecido en el Universo Marvel bajo varios pseudónimos en los cómics como Photón y Pulsar. Si nos trasladamos al mundo del cine, los más observadores habrán notado una referencia a esta superheroína en el rodaje de Capitana Marvel.



En las imágenes recién reveladas de Captain Marvel, habrás notado que Carol Danvers cuenta con una compañera en el ejército. Ella es Maria Rambeau (Lashana Lynch), una madre soltera que cría a su hija pequeña en solitario, Monica. Quizá en Capitana Marvel no tenga un papel importante debido a su edad, pero en los acontecimientos de Avengers 4, situado a 20 años de Capitana Marvel, quizá tenga una aparición importante.



Monica Rambeau apareció en el número 16 de The Amazing Spider-Man Annual (1982). Ella formaba parte de la New Orleans Harbor Patrol y adquirió sus poderes al detener la creación de un arma muy peligrosa. Monica se vio expuesta a la energía extradimensional que le otorgó poderes como absorber, proyectar y transformar cualquier tipo de energía.



Ante la duda de cómo controlar sus poderes, acudió a los Avengers en busca de ayuda. Con el tiempo, ella formó parte del equipo.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.