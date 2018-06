Capitana Marvel llegará a los cines de todo el mundo en el mes de marzo del 2019 , o por lo menos es lo que está planeando Marvel Studios . Este personaje será muy importante parta la secuela de Avengers: Infinity War , que aún no tiene nombre más que Avengers 4 .

Sin embargo, no todo fue felicidad entre Marvel y Brie Larson , la actriz que le dará vida a Capitana Marvel en la película. En una reciente entrevista con The Associated Press , ella confesó que Marvel fue muy paciente con ella cuando le ofreció el papel:

"Nunca quise tomar decisiones artísticas que se sintieran como una carga o que me separaran de las partes de mi vida que me gustan, así que en Marvel fueron muy pacientes y me dieron un montón de tiempo para pensar en ello." comentó Larson en la entrevista. "Eso sí, en cuanto tomé la decisión que creí correcta, que era aceptar el personaje de 'Capitana Marvel', me metí de lleno en el proyecto y estoy muy feliz".

Capitana Marvel Capitana Marvel (Foto: Internet)

La vida de un actor o actriz no es tan fácil como uno piensa. Muchas veces ellos tienen que pasar meses lejos de sus seres queridos por una grabación: "Había mucho que me decía que sería una gran decisión, y no solo para mí, sino para mi familia, para mi pareja y para mis amigos. Era un gran cambio y no sabía si era lo adecuado para mí" comentó la actriz.

Por un momento ella pensó en rechazar el papel, ya que formar parte de la Fase 4 de Marvel Studios es una enorme responsabilidad, pero terminó aceptando gracias a la paciencia que le tuvieron y por el apoyo de su familia. Ahora, ella será el nuevo rostro de toda una generación de películas que llegarán luego de Avengers 4.