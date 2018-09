Capitana Marvel: ¿por qué Brie Larson golpea a una anciana en el primer tráiler oficial? [VIDEO]

Capitana Marvel o Captain Marvel estrena su primer tráiler en YouTube. La heroína, interpretada por Brie Larson, llegó al Universo Cinematográfico de Marvel en la formación de S.H.I.E.L.D. con personajes como Nick Fury y Phil Coulson.

En las primeras imágenes se puede ver que ella ha perdido la memoria de haber vivido en el planeta Tierra. Quizás por la vida que lleva como parte de The Kree Force. No obstante, una escena no ha pasado desapercibida: Capitana Marvel golpeando a una anciana.

Pues los fans se dieron cuenta muy rápido de lo que estaba sucediendo. Capitana Marvel tendrá que enfrentarse a los alienígenas de la raza Skrulls, quienes pueden cambiar de forma a su gusto, inclusive tomar la forma humana.

Esta sería la explicación preliminar de el accionar de la heroína de Marvel. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 7 de marzo (fecha de estreno) para conocer más acerca de Capitana Marvel. Por el momento, a disfrutar de estas primeras imágenes que darán pie a la secuela de " Avengers: Infinity War ".