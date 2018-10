Capitana Marvel cambia su póster original traducido al español por quejas de los fans

Nadie está libre de error. El póster oficial de Capitana Marvel en español fue modificado tras la queda de los seguidores de Marvel. Sucede que la traducción literal del inglés acabó por confundir a algunos espectadores.



Captain Marvel llegará a los cines de todo el mundo en 2019, por lo que recién en las últimas semanas hemos visto la presentación del primer tráiler y el póster oficial donde aparece Carol Danvers como la superheroína de Marvel.



Hasta aquí no hay ningún error, puesto que el diseño gráfico de Capitana Marvel es el mismo. El problema radica en las tres palabras que están ubicadas encima de la cabeza de Danvers. "Superior”, “avanzada” y “rápida” son los tres términos que aparecen en la primera versión del póster, buscando traducir el "Higher", "Further" y "Faster" del inglés.



Los seguidores más puristas de Marvel no se quedaron contentos con esta primera traducción, por lo que el diseño de Capitana Marvel tuvo que cambiar a “más alto”, “más lejos” y “más rápido”.



Capitana Marvel se estrenará entre el 7 y 9 de marzo de 2019 en todo el mundo.

