Capitana Marvel | Hacen campaña para que miles de niñas vean a la primera superheroína de Marvel

Los superhéroes también existen en la vida real. Una campaña de la plataforma de crowdfunding GoFundMe busca que miles de niñas acudan a las salas de cine a ver Capitana Marvel , la primera cinta del UCM protagonizada por una superheroína.



La campaña lleva por nombre #CaptainMarvelChallenge (Reto Captain Marvel) y está siendo desarrollada por GoFundMe y la organización sin fines de lucro Girls Inc. of Greater Los Angeles.



La meta es de 10 mil dólares que servirán para comprar los boletos de Capitana Marvel a las menores de edad junto a sus padres o chaperones. Los recibos deberán ser enviados a los donantes al final de la campaña.



Cabe precisar que el dinero será enviado a los programas de Girls Inc. of Greater Los Angeles y a We Have Stories, una agencia dedicada a proyectos de comunidades menos favorecidas.



" Capitana Marvel es la primera película de Marvel Studios protagonizada por una mujer y un momento importante para la representación. La protagonista, Carol Danvers, no solo es una superhéroe, también es atleta y piloto de combate", dijo Frederick Joseph, fundador de We Have Stories.



" Ella es un excelente ejemplo del hecho de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa, y no hay una mejor persona para interpretarla que Brie Larson, quien ha sido una de las caras de numerosos movimientos feministas como Time's Up. Me inspiran Brie y mujeres de todo el mundo y espero poder enviar a la mayor cantidad posible de chicas para ver esta película", agregó.