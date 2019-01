Capitana Marvel podría cometer un agujero de guión por culpa de este diálogo en Iron Man 2

Capitana Marvel tiene que andar con cuidado. La trama de Carol Danvers (Brie Larson) debe prestar mucha atención a la presentación de Nick Fury (Samuel L. Jackson), debido a un posible agujero de guión en el UCM. ¿El motivo? Una conversación entre Nick Fury y Tony Stark en Iron Man 2.



En la segunda película de Iron Man, Nick Fury reveló que solía trabajar con Howard Stark, el padre de Tony. "Dijo que usted era la única persona con los medios y el conocimiento para terminar lo que empezó", explicó Fury.



A esto Tony Stark respondió: "Estás hablando de un tipo cuyo día más feliz fue cuando me envió a un internado".



Fury negó las palabras de Tony respecto a Howard, con quien tuvo una relación muy estrecha. No todos los días conoces a uno de los miembros fundadores de S.H.I.E.L.D.



El problema viene con que Howard Stark murió en 1991 y Capitana Marvel tiene lugar en 1995. La cinta de Carol Danvers, por lo tanto, debe presentar a un agente muy curtido y no a un recién llegado a la organización, pues no cualquiera tiene el acceso a uno de los creadores de S.H.I.E.L.D.



¿Cómo es que Howard pudo confiarle sus esperanzas y proyectos a un agente recién llegado a la organización? Capitana Marvel, por lo tanto, deberá tener especial cuidado con el Nick Fury que veremos en la pantalla grande.