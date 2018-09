El póster oficial de Capitana Marvel , la próxima gran película de Marvel Studios , ha sido inspiración para la gente de 'Fear The Walking Dead' , el spin-off de la serie 'The Walking Dead' de AMC.



La cuenta oficial de Twitter de 'Fear The Walking Dead' parodió el póster de Capitana Marvel para ubicar en el centro de la imagen a "The Filthy Woman" (Martha), la villana más reciente de la serie de zombis.



La frase de Capitana Marvel "Higher, Further, Faster" (Más alto, más lejos, más rápido) es reemplazada por "Filthier, Farther, Meaner" (Más sucio, más apestoso, más malo). La intención es promocionar la cuarta temporada que viene transmitiéndose desde abril de este año.

